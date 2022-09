Kostenlos bei Steam & Epic: Dieses Wochenende gibt's 7 Spiele gratis

Das ist ja schon in hohem Maße rekordverdächtig: Dieses Wochenende könnt ihr ganze sieben Spiele kostenlos bei Steam und Epic bekommen! Mit Shadow of the Tomb Raider ist sogar ein echter Action-Hit dabei, den es nun sogar in seiner Definitve Edition mit allen DLCs geschenkt gibt.

Aber auch die anderen Spiele können sich sehen lassen. Wie immer gilt: Einige dürft ihr für immer behalten, andere nur eine Zeit gratis testen.

Highlight der Woche: Shadow of the Tomb Raider

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Eidos Montreal | Release: 12. September 2018 | Kostenlos abzuholen bis: 8. September 2022 im Epic Store

Auch wenn Shadow of the Tomb Raider jetzt schon genau vier Jahre auf dem Buckel hat, ist der Abschluss der Tomb-Raider-Remake-Trilogie immer noch ein echtes Action-Highlight - besonders dann, wenn man ihn sich kostenlos im Epic Store sichern kann.

Worum geht's? Das Finale der Trilogie setzt die Geschehnisse aus Rise of the Tomb Raider fort: Hier hatte sich die junge Lara Croft erstmals mit dem überaus gefährlichen Geheimbund Der Orden von Trinity angelegt. Dieser ist nicht nur für den Tod ihres Vaters verantwortlich, sondern beabsichtigt auch mithilfe eines mächtigen Artefakts die Apokalypse einzuleiten.

Spielerisch erwartet euch hier die altbekannte Mischung aus Kämpfen, Rätseln, Erkundung von Gräbern und sehr viel Klettern und Springen. Dass das Ganze hervorragend funktioniert und eine Menge Spaß macht, hat sich im GameStar-Test gezeigt. Hier kommt Shadow of the Tomb Raider auf ganze 91 Wertungspunkte:

Weitere kostenlose Spiele am Wochenende

Golf Gang: Eine Mischung aus Minigolf und Rennspiel, bei dem ihr möglichst schnell euren Ball einlochen müsst. Der Fokus liegt hier defintiv auf dem Online-Multiplayer.

Kostenlos spielbar bis : Montag, 5. September um 19 Uhr (Hier geht's zum Angebot)

: Montag, 5. September um 19 Uhr (Hier geht's zum Angebot) Submerged: Hidden Depths: Zum Abschluss gibt's mit Submerged 2 noch ein Adventure, das ihr euch im Epic Store sichern könnt. Hier erkundet ihr mit eurem Boot eine schicke Spielwelt, in der Ruinen von längst versunkenen Großstädten von euch besucht werden wollen.

Kostenlos abzuholen bis: Donnerstag, 8. September um 17 Uhr (Hier geht's zum Angebot)

Noch mehr Spiele gratis abstauben

Falls ihr Kunde von Amazon Prime seid, könnt ihr dort ab sofort einige wirklich gute Spiele mitnehmen. Neben dem herausragenden Assassin's Creed Origin gibt's mit Mittelerde: Schatten von Mordor eine weitere Open World - passend zum Release der neuen Herr-der-Ringe-Serie Ringe der Macht.