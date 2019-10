Kostenlos bei Steam, Epic & Co.: Star Citizen, Halloween und mehr

Wie jede Woche bringen wir euch die besten kostenlosen Spiele zum Wochenende! Ende Oktober kleiden sich Steam, Epic & Co. passend im Halloween-Gewand. Auch die Gratis-Spiele passen zur Thematik. Doch Halloween hat auch einen Nachteil: Weil gerade der große Steam-Sale läuft, gibt es leider kein Free Weekend auf Valves Portal. Aber dafür springt Epic in die Bresche und verschenkt zwei Grusel-Titel. Und es gibt ein ganz besonderes Spiel, das ihr kostenlos ausprobieren könnt: Star Citizen.

Diese Spiele gibt's dieses Wochenende geschenkt

Epic verschenkt zum Halloween-Wochenende zwei Spiele, die ihr nach einmaliger Aktivierung für immer kostenlos spielen könnt.

Soma kostenlos im Epic Store

Soma stammt von wahren Meistern des Horrors: Das Entwickler-Team Frictional Games hat bereits das grandiose Amnesia ins Leben gerufen, das seinerzeit eine wahre Welle an Indie-Horror-Titeln auslöste. In Soma wird ebenfalls viel gegruselt, allerdings in anderem Szenario. Wer das Spiel unbedingt via Steam spielen möchte: Dort ist es im Halloween-Sale immerhin stark rabattiert auf 4 Euro (von 28 Euro).

>>> Hier geht's zum Angebot: Soma im Epic Store

Was ist Soma?

Wir wollen gar nicht so viel spoilern, denn die Story bildet neben der Grusel-Atmosphäre die größte Stärke von Soma. Nur so viel: In einem Science-Fiction-Szenario strandet ihr in einer verlassenen Einrichtung und musst herausfinden, was dort geschehen ist. Was euch auf dem Weg zum Ziel erwartet, müsst ihr schon selbst rausfinden.

Für wen eignet sich das Spiel?

Man benötigt für Soma durchaus starke Nerven, allerdings nicht im selben Ausmaß wie bei wirklich krassen Horrorspielen. Die Schockmomente sind etwas reduzierter als in Resident Evil 7 oder auch in Amnesia, stattdessen steht eine Psychothriller-Geschichte im Vordergrund, die vor allem Story-Enthusiasten anspricht. Rein spielmechanisch habt ihr's mit einem Ego-Adventure zu tun, in dem ihr vor allem Rätsel löst und die verlassenen Flure erkundet.

Soma im Test: So geht Psycho-Grusel

Entwickler: Frictional Games

Genre: Grusel-Adventure

Release: 22. September 2015

Kostenlos bis: 7. November

Costume Quest

Costume Quest gibt's ebenfalls kostenlos im Epic Store - und schämt euch nicht, falls euch der Titel nichts sagt: Das Halloween-Rollenspiel erschien bereits vor 9 Jahren, gehört eher zu den Geheimtipps. Allerdings stammt es von Adventure-Legende Tim Schafer, der unter anderem an Monkey Island mitgearbeitet hat. Nach dem Aktivieren behaltet ihr Costume Quest für immer in eurer Epic-Bibliothek.

Kleiner Tipp: Auf Steam bekommt ihr Costume Quest 1 und den Nachfolger Costume Quest 2 im Bundle für nur 5 Euro, solange der Steam Sale läuft.

>>> Hier geht's zum Angebot: Costume Quest im Epic Store

Was ist Costume Quest?

Im Spiel steuert ihr eine kleine Bande von Kids, die an Halloween eigentlich nur Süßes oder Saures in ihr Städtchen bringen. Doch eines der Kinder wird von Bösewichten entführt, es startet also eine große Rettungsaktion. Der Twist an Costume Quest: Eure Halloween-Kostüme verleihen euch Superkräfte. Entwickler Double Fine ist vor allem für seinen Humor bekannt - und davon gibt's in Costume Quest reichlich.

Für wen eignet sich das Spiel?

Costume Quest ist ein klassisches Rollenspiel mit teilweise rundenbasierten Kämpfen, einer Heldentruppe und drei großen Locations, die erkundet und von Monstern befreit werden wollen. Ähnlich wie im Klassiker Earthbound treibt ihr euch die meiste Zeit in eurer Nachbarschaft herum, vor allem mit seinem Szenario kann das Spiel also punkten.

Mehr Details? Unser Test zu Costume Quest

Entwickler: Double Fine Productions

Genre: Rollenspiel

Release: 15. Oktober 2011

Kostenlos bis: 7. November

Star Citizen ist am Wochenende kostenlos spielbar

Anders als Soma und Costume Quest bekommt ihr Star Citizen zwar nicht für immer geschenkt, dafür könnt ihr die Alpha der Weltraumsimulation allerdings kostenlos ausprobieren. Mit dem Code »Getintotheverse« (ohne Anführungszeichen) könnt ihr das Free-Fly-Wochenende aktivieren.

>>> Hier geht's zum Angebot: Free Weekend für Star Citizen

Was steckt im Paket?

Das Anspiel-Wochenende dauert vom 28. Oktober bis zum 3. November, ist also bereits gestartet. Ihr erhaltet Zugang zur Star-Citizen-Alpha 3.7.1, dürft außerdem fünf ausgewählte Schiffe fliegen. Zudem könnt ihr die Dogfights von Arena Commander ausprobieren und euch in den Multiplayer-Matches des Ego-Shooter-Moduls Star Marine austoben.

Wer also schon immer mal in die Welt von Star Citizen reinschnuppern wollte, bekommt hier gratis die Gelegenheit dazu. Und falls ihr euch im Vorfeld informieren möchtet, haben wir natürlich reichlich Hintergrundmaterial.

Entwickler: Roberts Space Industries

Genre: Weltraumsimulation

Release: aktuell in der Alpha 3.7.1

Kostenlos bis: 3. November

Mehr zum Thema