Kostenlos bei Steam & Epic: Am Wochenende gibt's 3 Spiele gratis

Es liegt eine anstrengende Woche hinter uns: Von den zahlreichen Blockbustern, die erschienen sind, haben sich einige als Hits, andere als herbe Enttäuschung herausgestellt.

Falls für euch tatsächlich nichts dabei war, könnt ihr ja immer noch auf die Gratisspiele der Woche zurückgreifen, denn bei Steam und Epic gibt's aktuell drei Spiele kostenlos, die sich alle lohnen.

Fallout 3

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Bethesda | Release: 28. Oktober 2008 | Kostenlos bis: 27. Oktober 2022

Dass Fallout 3 zu den besten Rollenspielen aller Zeiten gehört, müssen wir euch wahrscheinlich nicht mehr erzählen. Im postapokalyptischen Washington DC schlagt ihr euch hier mit allerlei Gesindel wie Banditen, Mutanten oder Todeskrallen herum. Die große spielerische Freiheit lässt euch viele Aufgaben aber auch durch Dialoge oder Schleicheinlagen lösen.

Was viele nicht wissen: Fallout 3 steckt voller Mysterien, wie etwa den ominösen Radiobotschaften:

42 20 Fallout 3 Numbers Station: Geheime Botschaften sagen die Zukunft voraus

In der von Epic verschenkten Game of the Year-Editon sind übrigens alle fünf DLCs enthalten - wenn ihr Fallout 3 also schon besitzt, diese euch aber noch fehlen, lohnt sich das Angebot für euch.

Evoland Legendary Edition

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Shiro Games | Release: 7. Februar 2019 | Kostenlos bis: 27. Oktober 2022

Auch die Legendary Edition von Evoland dürft ihr für immer behalten, wenn ihr sie euch im Epic Store sichert. Hier steckt gleichzeitig auch der Nachfolger Evoland 2 mit drin, der in unserem Test hervorragend abgeschnitten hat:

35 2 Evoland 2 Test: Die Meisterprüfung für Spielekenner

Der Clou an den Spielen: Im Laufe der Zeit ändern sich Grafik und Genre drastisch. Die meiste Zeit seid ihr in einem Rollenspiel à la Zelda oder Final Fantasy unterwegs, aber wundert euch nicht, wenn euch plötzlich eine Partie Pac-Man oder Hearthstone erwartet.

F1 22

Genre: Rennspiel | Entwickler: Codemasters | Release: 1. Juli 2022 | Kostenlos bis: 24. Oktober 2022

Behalten dürft ihr F1 22 zwar nicht, aber immerhin das ganze Wochenende spielen. Fans der Formel Eins bekommen hier vieles geboten: Alle Strecken, Teams und Fahrer sind mit an Bord, außerdem gibt es die neuen Hybridautos der aktuellen Saison erstmals zum selber spielen.

Auch in unserem Test hat F1 22 mit 87 Wertungspunkten super abgeschnitten:

62 19 Mehr zum Thema F1 22 im Test: Ein heißer Anwärter auf das Rennspiel des Jahres

Honorable Mention: Die Sims 4

Zum Abschluss noch eine kleine Sondererwähnung: Die Sims 4 ist seit dieser Woche dauerhaft kostenlos zu haben. Zumindest das Grundspiel, für die zahlreichen Erweiterungen und DLCs werdet ihr natürlich weiterhin zur Kasse gebeten.

43 3 Die Sims 4 Alle wichtigen Infos zur Free2Play-Version

Unsere Sims-Expertin Géraldine erklärt euch in ihrem Info-Artikel alles Wichtige, was ihr über die neue Free2Play-Version wissen müsst. Und falls ihr mit so ollen Kamellen nichts anfangen könnt: Es wurde diese Woche auch Die Sims 5 angekündigt. Vielleicht kann euch das ja hinter dem Ofen hervorlocken.