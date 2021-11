Bei Ubisoft und Epic sind am Wochenende 2 Spiele kostenlos

Das Wochenende ist da und hat wie immer Gratisspiele und Free Weekends im Gepäck! Diese Woche gibt es zwar nur zwei Spiele - aber immerhin ist es spannende Aufbaustrategie und Shooter-Action. Wir listen euch beide Gratis-Angebote für den PC auf, die ihr übers Wochenende spielen beziehungsweise dauerhaft herunterladen könnt.

Aven Colony gibt es dauerhaft geschenkt

Im Aufbauspiel Aven Colony baut ihr - wie der Name schon verrät - eine Kolonie auf einem fremdartigen Planeten. Es mixt Aspekte aus Anno, Sim City und auch Banished. Zum Beispiel müsst ihr gegen das lebensfeindliche Umfeld kämpfen, Farmen und Strom zum Laufen bringen und euren Bewohnern angemessene Unterhaltung bieten. Dabei sollten ihre Wohnungen aber nicht zu weit vom Arbeitsplatz entfernt sein, denn wer will schon stundenlang über die Planetenoberfläche stapfen.

Neben der Kampagne gibt es auch den klassischen Endlosmodus, in dem ihr aber mit Herausforderungen wie Jahreszeiten, Katastrophen und Alien-Sporen zu kämpfen habt.

Wie bekommt ihr es? Aven Colony bekommt ihr bei Epic, indem ihr euch mit eurem Account anmeldet und auf der Shopseite oder direkt im Launcher auf den »Holen«-Button klickt und das Spiel dauerhaft herunterladet.

Angebot gilt bis : 11. November 2021 um 17 Uhr

: 11. November 2021 um 17 Uhr Plattform: Epic

Ghost Recon Breakpoint könnt ihr für kurze Zeit kostenlos spielen

Ghost Recon: Breakpoint galt lange als ein enttäuschender Punkt in der Seriengeschichte. Aber mittlerweile ist es beinahe ein ganz anderes Spiel. Seit Update 2.0 strich es nicht nur die größten Kritikpunkte, es brachte auch Splinter-Cell-Held Sam Fisher zurück und bietet zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten für eure ganz eigene Ghost-Recon-Erfahrung. Aber am besten kann euch das unser Experte Dimi erklären, der euch mal aufgeschlüsselt hat, wo Ghost Recon nach Update 2.0 steht:

Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann ist die Testphase von Breakpoint jedenfalls die perfekte Gelegenheit, um euch selbst mal ein Bild zu machen. Nach der Testphase könntet ihr es außerdem mit 85 Prozent Rabatt und eurem erspielten Fortschritt kaufen.

Wie bekommt ihr es? Um die Probephase von Breakpoint zu starten, besucht einfach die Aktionsseite und wählt dort eure favorisierte Plattform für den Download aus. Dann könnt ihr die Gratisversion herunterladen und für den Testzeitraum spielen.

Angebot gilt bis : 7. November

: 7. November Plattform: Ubisoft, Epic

Weitere kostenlose Spiele

Seid ihr Mitglied bei Amazon Prime? Dann könnt ihr dort im November weitere Gratisspiele abstauben. Unter anderem Control in der Ultimate Edition, Dragon Age: Inquisition und Tomb Raider:

Wer GameStar Plus abonniert, bekommt im November den Rollenspielklassiker Knights of the Old Republic 2 geschenkt. Weiterhin gibt es auf GOG dauerhaft eine Reihe von Klassikern kostenlos, darunter Beneath a Steel Sky, das alte Shadow Warrior, Flight of the Amazon Queen und, und, und. Mehr dazu in der Übersicht zu allen GOG-Geschenken.

Werdet ihr eines der kostenlosen Spiele am Wochenende ausprobieren? Schreibt es uns doch in die Kommentare!