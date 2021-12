Junge, Junge. Was ein Wochenende! Wir stellen euch jede Woche am Freitag alle Spiele vor, die ihr in den nächsten drei Tagen kostenlos zocken könnt. Darunter sowohl Spiele, die ihr für immer geschenkt bekommt, als auch zeitlich befristete Angebote. Und selten gab es eine so erstklassige Auswahl wie vom 10. bis 13. Dezember 2021!

Insbesondere dann, wenn ihr euch an Strategiespielen erfreut. Dann werdet ihr euch eure Zeit gut einteilen müssen, denn ihr habt die Wahl aus echten Hochkarätern. Bei Ubisoft gibt es Anno 1404 geschenkt, Epic haut Prison Architect raus und Steam macht XCOM 2 sowie Europa Universalis IV kostenlos.

Das ist aber noch lange nicht alles. Insgesamt sind am Wochenende zehn Spiele gratis - darunter auch andere Genres als Strategie. Wir listen euch hier alle aktuellen Angebote auf.

Highlight: Anno 1404 wird dauerhaft verschenkt

Genre: Aufbaustrategie | Entwickler: Related Designs | Release: 25. Juni 2009 | Zum Angebot: Anno 1404 gratis

Schon seit Anfang der Woche wird bei Ubisoft gerade Anno 1404 verschenkt. Das heißt, ihr dürft diesen Meilenstein für immer behalten. Dabei handelt es sich sogar um die History Edition des Aufbauspiels. Ihr bekommt also die überarbeitete Version inklusive Venedig-Addon.

Was macht Anno 1404 so gut? Anno 1404 vereint viele der klassischen Anno-Stärken. Ihr besiedelt eine Vielzahl von Inseln und errichtet dort stets größer werdende, mittelalterliche Städte. Um zu wachsen, müsst ihr die Bedürfnisse eurer Bevölkerung erfüllen. Während einfache Bauern anfangs lediglich Nahrung und simple Getränke wollen, fordern Adelige später waschechte Luxuswaren wie Bücher oder Schmuck.

In Anno 1404 könnt ihr aus diesem Grund neben europäischen auch orientalische Inseln besiedeln. Hier gelten ganz andere Regeln, da große Teile der Wüstengebiete erst fruchtbar gemacht werden müssen. Außerdem fordern die Bewohner hier ganz andere Waren. Typisch für Anno gibt es immer etwas zu tun und zu optimieren. Die Zahnrädchen greifen dabei perfekt ineinander und das Spiel weiß für hunderte Stunden zu motivieren. Wie sich Anno 1404 im Jahr 2021 spielt, haben wir erst im Sommer für euch überprüft:

29 22 Mehr zum Thema Hat Anno 1404 im Jahr 2021 noch eine Chance gegen Anno 1800?

So bekommt ihr das Spiel: Anno 1404 wird derzeit direkt bei Ubisoft verschenkt. Ihr müsst also die offizielle Seite aufrufen, euch mit eurem Account anmelden oder neu registrieren und schon wird das Spiel eurem Account hinzugefügt. Dann könnt ihr das Aufbauspiel über Ubisoft Connect einfach runterladen - was nicht besonders lange dauern dürfte. Habt ihr einmal zugeschlagen, dürft ihr Anno 1404 für immer behalten.

Angebot gilt bis: 14. Dezember 2021

14. Dezember 2021 Plattform: Ubisoft Connect

Diese Spiele gibt es auch noch dauerhaft verschenkt

Anno 1404 ist nicht das einzige Spiel, das dieses Wochenende für immer verschenkt wird. Insgesamt gibt es vier unterschiedliche PC-Spiele, die ihr dann für immer behalten dürft. Darunter auch wieder zwei wöchentliche Epic-Geschenke.

Diese Spiele könnt ihr kostenlos ausprobieren

Sowohl im Epic Store als auch bei Steam sind dieses Wochenende mehrere Spiele kurzfristig kostenlos. Das sind keine Demos, sondern Vollversionen mit einem Ablaufdatum. Ihr könnt die Spiele also runterladen und so viel spielen wie ihr wollt, aber nur bis zu einem bestimmten Tag. Wer sich ranhält, könnte einige davon sogar durchbekommen.

Deadlokk: Eines der ungewöhnlicheren Mobas. In diesem Multiplayer-Spiel tretet ihr in Weltraumgefechten gegen andere Spieler an und rüstet im Verlauf euer Raumschiff immer weiter auf. Ihr habt die Auswahl aus mehreren Schiffen, jedes davon setzt auf andere Eigenschaften. Deadlokk ist auf Steam bis 12. Dezember gratis.

Eines der ungewöhnlicheren Mobas. In diesem Multiplayer-Spiel tretet ihr in Weltraumgefechten gegen andere Spieler an und rüstet im Verlauf euer Raumschiff immer weiter auf. Ihr habt die Auswahl aus mehreren Schiffen, jedes davon setzt auf andere Eigenschaften. Deadlokk ist auf Steam bis 12. Dezember gratis. Fear surrounds: Dieses asynchrone Multiplayer-Spiel vereint zwei Twitch-Phänomene: Phasmophobia und Among Us. Es geht um eine Gruppe aus Menschen, die eigentlich zusammenarbeiten. Doch zwei davon sind in Wahrheit böse Geister, die allen anderen nach dem Leben trachten. Fear surrounds ist auf Steam bis 13. Dezember gratis.

Welche Spiele ihr gerade noch kostenlos bekommt

Den ganzen Monat lang gibt es noch kostenlose Spiele bei Amazon Prime. Allerding eben nur, wenn ihr den Service auch abonniert habt. Ein wenig draufzahlen müsst ihr daher schon, aber dafür bekommt ihr ja noch andere Gegenleistungen. Diesen Monat gibt es unteranderem das geniale Aufbauspiel Frostpunk. Alle Infos gibt es hier:

17 2 Mehr zum Thema Diese Spiele bekommen Kunden von Amazon Prime