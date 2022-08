Kostenlos bei Steam, Epic & Co.: Dieses Wochenende gibt's 6 Spiele gratis

Das Wochenende ist zum Greifen nah und ihr wisst, was das bedeutet: Es stehen wieder ein paar kostenlose Spiele parat, mit denen ihr eure freie Zeit ausschmücken könnt. Dabei sind wieder ein paar Spiele, die ihr nur dieses Wochenende testen könnt, aber dieses Mal auch eines, das ihr für immer behalten dürft.

Auf Steam ist im Übrigen gerade die Survival-Woche mit Angeboten rund um den Überlebenskampf. Ihr müsst euch aber beeilen, die Aktion endet schon am 8. August. Unsere Empfehlungen findet ihr hier:

Highlight der Woche: Far Cry 6

Ein Wochenende ist eigentlich nicht ansatzweise genug, um alle Aktivitäten in der riesigen Open World von Far Cry 6 zu erleben. Der aktuellste Ableger der Spiele-Reihe ist trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen unser Highlight der Woche. Ihr könnt die zeitbegrenzte Version seit gestern, dem 4. August über Ubisoft Connect, Epic, Google Stadia und bei Microsofts und Sonys Konsolen herunterladen.

Worum geht’s in Far Cry 6? In diesem Ableger entführt euch Ubisoft auf eine fiktive, südamerikanische Insel, die stark an Kuba erinnert. Der kleine Staat wird mit eiserner Hand von Diktator Antón Castillo regiert. Verkörpert wird dieser von Giancarlo Esposito, den Serienfans bereits aus Breaking Bad und The Boys kennen. Ihr schließt euch der Revolution an, um dieser Schreckensherrschaft ein Ende zu setzen.

Far-Cry-typisch ist das aber natürlich nicht eure einzige Aufgabe: Ihr könnt nebenbei auch alle möglichen Freizeit-Aktivitäten unternehmen, Tiere jagen oder sogar an kontroversen Hahnenkämpfen teilnehmen. Wie sich Far Cry 6 allgemein schlägt, verraten unsere Tester Elena und Vali:

Weitere kostenlose Spiele

Last Oasis

Das Survival-Spiel klingt im ersten Moment wie seine Genre-Kollegen: Ihr müsst essen und trinken, craftet fröhlich vor euch hin und baut Basen, die von gegnerischen Spielerinnen und Spielern auch geplündert werden können. Das Besondere: Diese Basen sind keine festen Gebäude, sondern ziehen in der Welt umher.

Nach vier Seasons hat das Studio aber angefangen, an der Qualität zu zweifeln – und für Season 5 vieles umgestellt. Die Änderungen könnt ihr jetzt auf Steam mit einem kostenlosen Wochenende antesten und daraufhin entscheiden, ob ihr euch den Titel kaufen wollt.

Monstrum 2

Dieses asymmetrische Multiplayer-Spiel lässt euch vor einem Monster flüchten oder selbst in die Rolle des furchteinflößenden Wesens schlüpfen. Ähnlich wie in Dead by Daylight versucht ihr als Gruppe, gemeinsam lebendig von der Karte zu flüchten, indem ihr euch versteckt, wegrennt und gleichzeitig Aufgaben erledigt.

Monstrum 2 ist zwar erst letztes Jahr erschienen, leidet aber schon jetzt an enorm niedrigen Spielerzahlen. Vielleicht hilft das kostenlose Wochenende bei Steam dem Titel wieder etwas auf die Sprünge.

Unrailed

Natürlich ist diese Woche auch wieder ein Spiel bei Epic kostenlos. In dem chaotischen Koop-Spiel Unrailed baut ihr mit euren Freunden die unfertigen Schienen aus, während der Zug bereits auf den Gleisen tuckert.

Fans von Koordinations-Spielen wie Overcooked sollten sich den Titel mal genauer anschauen. Die Aktion geht nicht nur dieses Wochenende, sondern noch bis nächste Woche Donnerstag. Genauere Infos zum Spiel findet ihr hier:

Republique

In Republique helft ihr einer jungen Frau namens Hope aus einem totalitären Staat zu fliehen. Ihr seid aber nicht vor Ort, sondern seht Hope nur in Überwachungskameras. Ihr helft der Frau mit euren Hacking-Fähigkeiten, löst Rätsel und sagt ihr, wann sie wohin scheichen soll.

Das Spiel ist ursprünglich für Mobile-Geräte entwickelt worden, gibt es aber mittlerweile auch auf Steam. Republique ist übrigens nicht nur für dieses Wochenende kostenlos, sondern bleibt gratis. Der Anlass ist das 10-jährige Jubiläum des Studios.

Despotism 3k

Falls ihr kein Menschenfreund seid und es nicht erwarten könnt, dass Maschinen die Welt erobern, dann könnte das euer Spiel sein: Despotism lässt euch die Menschheit ausbeuten, um euer mechanisches Imperium weiter auszubauen. In der Ressourcen-Management-Simulation müsst ihr darauf achten, dass eure Arbeiter nicht an Erschöpfung oder Hunger zugrunde gehen.

Dieses Spiel mit einer ordentlichen Prise schwarzen Humors könnt ihr euch auf Steam sichern und auch behalten, wenn ihr dieses Wochenende noch zuschlagt.

Noch mehr kostenlose Spiele findet ihr diesen Monat bei Amazon:

Werdet ihr euch dieses Wochenende in die riesige Welt von Far Cry 6 stürzen oder baut ihr lieber mit euren Freunden in Unrailed Zugschienen? Oder war dieses Mal nichts spannendes für euch dabei?