Selten hört man so offene Worte von einem Entwickler, wenn es darum geht, das eigene Spiel zu beschreiben. Donkey Crew veröffentlichte Anfang Juli 2022 einen Blog auf Steam, der die Überschrift Last Oasis sucks trägt.

Darin geht der Entwickler auf die Gründe ein: Last Oasis sei mies , das müsse der Autor des Blogposts als Designer mit etlichen Spielstunden am besten wissen. Und er gibt zu, dass er selbst keinen anhaltenden Spaß mit Last Oasis habe. Das liege vor allem daran, dass das Spiel solange viel zu einfach sei, bis man andere Spieler trifft . Dann könne man alles Erreichte binnen weniger Minuten verlieren.

Deshalb wolle der Entwickler das komplette Spielprinzip neu denken und alles auf den Kopf stellen. Jetzt erschien das Ergebnis: Ein großes Update, das LOverhaul getauft wurde und Last Oasis fast komplett auf PvE-Koop-Gameplay umstellt. Und das mit hohem Schwierigkeitsgrad.

Mal sehen? Den neuen Trailer zum LO-Update seht ihr hier:

Das Survivalspiel hat einen holprigen, bislang zweijährigen Early Access hinter sich, der mit massiven Serverproblemen begann und schließlich wegen des starken Fokus auf PvP viel Kritik einstecken musste. Die anfangs starken Spielerzahlen sanken auf wenige tausende oder hunderte gleichzeitig aktive Steam-Nutzer.

Die Entwickler schraubten konstant an den Spielsystemen und schenkten PvE gegen KI-Feinde bereits zuvor mehr Beachtung. Die neue Season 5 geht nun einen Schritt weiter und dreht viele Elemente um 180 Grad. Unter anderem gilt jetzt:

PvP ist freiwillig.

Es gibt feste Basen (statt verschwindende Spielwelten und mobiles Gameplay).

Die Walker, mit denen Spieler früher von Spielwelt zu Spielwelt zogen, dienen nun der Reise durch die Maps und hin zu speziellen PvP-Gebieten.

Die KI-Monster sind schwieriger zu bewältigen und zahlreicher.

Auf Steam stiegen die Spielerzahlen nach dem Update deutlich an, wenn auch nicht annähernd in den Bereich wie zum Early-Access-Release im Jahr 2020.

Ob die Änderungen die Wende bringen und Last Oasis sich seinen Platz im Survival-Sektor erkämpfen kann, muss die Zeit zeigen. Die Entwickler zeigen jedenfalls großen Elan, das Spiel mit seinem ungewöhnlichen Setting doch noch zu retten.

Falls ihr euch für Survival interessiert, läuft gerade ein großer Sale auf Steam, bei dem übrigens auch Last Oasis vergünstigt zu haben ist. Unsere persönlichen Tipps aus der Redaktion lest ihr hier:

Habt ihr Last Oasis gespielt? Was haltet ihr von den neuesten Änderungen? Glaubt ihr, dass sie die Wende bringen können? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!