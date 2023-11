Über 100 Entlassungen: Kündigungswelle erfasst nun auch Ubisoft

Auch bei Ubisoft werden nun Stellen abgebaut, die Spieleproduktion soll aber nicht beeinträchtigt werden.

Kaum ein Tag ist zuletzt ohne schlechte Nachrichten von einem Entwicklerstudio oder Spiele-Publisher vergangen. Nachdem es schon viele bekannte Namen traf - zuletzt etwa Team17 und Epic Games, kündigt nun auch Ubisoft an, über 100 Angestellte zu entlassen. Wir fassen zusammen, welche Begründung der Publisher für den Stellenabbau angibt und welche Studios betroffen sind.

Produktion soll nicht betroffen sein

Wie Ubisoft diese Woche ankündigte, werden insgesamt 124 Angestellte entlassen, ein Großteil davon beim in Montreal angesiedelten Studio Hybride. Bei diesem handelt es sich nicht um das große Entwicklerstudio Ubisoft Montreal, das für einen Großteil der Assassin's-Creed- und Far-Cry-Spiele verantwortlich ist, sondern um eine auf visuelle Effekte spezialisierte Abteilung.

Hybride war unter anderem auch an TV-Serien wie Ahsoka und The Mandalorian beteiligt. Weitere Entlassungen betreffen Ubisofts globales IT-Team. Wie Ubisoft in einer Stellungnahme gegenüber Eurogamer anmerkt, soll die Spiele-Produktion nicht beeinträchtigt werden:

In den vergangenen Monaten hat jedes Ubisoft-Team nach Möglichkeiten gesucht, unsere Operationen zu rationalisieren und unsere kollektive Effizienz zu erhöhen. [...] Das sind keine Entscheidungen, die leichtfertig getroffen wurden, und wir bieten unseren Kollegen, die Ubisoft verlassen, während dieser Umstellung umfassende Unterstützung. [...] Diese Restrukturierung beeinflusst nicht unsere Produktions-Teams.

1:31:39 Warum brennt die Spieleindustrie?

Die Begründung für die Entlassungen bei Ubisoft ist also, das Sparmaßnahmen getroffen werden müssen, man will den langfristigen Erfolg sicherstellen. Warum gerade zahlreiche Publisher ihre Teams verkleinern, um zu sparen, erfahrt ihr in unserem oben eingebetteten Podcast zum Thema.

