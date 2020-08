Landwirtschafts-Simulator 19: Im neuen Addon geht’s in die Alpen

Das neue Addon für den Landwirtschafts-Simulator 19 führt euch in die Berge. Genauer gesagt auf die neue Map »Erlengrad«, einem fiktiven Ort, der an die deutschsprachige Alpenregion angelehnt ist. Im Rahmen der gamescom 2020 haben wir darüber mit PR-Manager Martin Rabl gesprochen.

Er äußerte sich zur neuen Erweiterung, aber auch zur Esport-Liga des Landwirtschafts Simulators sowie den Arbeiten am Landwirtschafts Simulator 21. Das ganze Interview könnt ihr am Anfang des Artikels anschauen.

Das steckt in der »Alpine«-Erweiterung

Im Interview stellte Rabl die wichtigsten Features der Erweiterung vor. Diese sind:

Über 30 neue Fahrzeuge und Gerätschaften , die zum Alpen-Thema passen.

, die zum Alpen-Thema passen. Elektrische Traktoren , die besonders leise fahren, sowie passende Ladestationen.

, die besonders leise fahren, sowie passende Ladestationen. Neues Gebiet »Erlengrad« mit Bergen, Hügeln und viel Grasland.

mit Bergen, Hügeln und viel Grasland. Schokoladenfabrik und Käserei, bei denen Rohstoffe direkt abgeliefert werden können.

Das Addon erscheint am 12. November 2020. An der Erweiterung arbeiteten die Entwickler etwa zwei Jahre lang. Zukünftig könnten kleinere Zusatzinhalte aber auch schneller produziert werden, sagte Rabl.

Was ist mit den nächsten Landwirtschafts-Simulator?

Rabl stellte klar, dass Spieler sich bis zum nächsten Serien-Teil noch gedulden müssen:

"»Die ersten Arbeiten dazu haben schon letztes Jahr angefangen. Ein Release-Datum haben wir noch nicht bekannt gegeben. Dieses Jahr erscheint kein neuer Landwirtschafts Simulator mehr, aber ich würde sagen, wir können den Release schon bald ein bisschen mehr eingrenzen.«"

Das nächste Spiel wird also voraussichtlich der Landwirtschafts-Simulator 2021 werden. In Zukunft soll Esport eine wachsende Rolle einnehmen: Inzwischen hat der Landwirtschafts-Simulator seine eigene Liga mit hohen Preisgeldern. Die Farming Simulator League läuft gerade in ihrer 2. Season.