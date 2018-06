Im Rahmen der E3 2018 hat Entwickler Giants Software einen neuen CGI-Trailer für den Landwirtschafts-Simulator 19 veröffentlicht und neue Features angekündigt. Allen voran dürfen sich Fans der Reihe über den größten Landmaschinenhersteller der Welt als neue Marke freuen. John Deere wird mit den für sie typischen Traktoren wie dem 8400R Teil der Simulation.

Mit dem Pferd die Farm erkunden

Bereits zu Beginn des Jahres wurden Pferde als neue Tierart für den Landwirtschafts-Simulator 19 angekündigt. Nun hat Giants Software bekannt gegeben, dass wir auf den Pferden sogar reiten dürfen. Damit können wir zum ersten Mal den Hof und das Land mit unserem Pferd erkunden.

Des Weiteren wurden zwei neue Fruchtsorten vorgestellt: Baumwolle und Hafer. Außerdem soll es neue Maschinen und weitere neue landwirtschaftliche Aktivitäten geben. Darüber hinaus bietet die Simulation neue amerikanische und europäische Landschaften, um eure Farm entwickeln und erweitern zu können.

Der bisher größte Fahrzeugkatalog

Der Landwirtschafts-Simulator 19 bietet den größten Fuhrpark an Maschinen und Fahrzeugen, den es in der Reihe bisher gegeben hat. Neben der weltweit bekannten Marke John Deere sind weitere Marken wie Case IH, New Holland, Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Valtra, Deutz-Fahr, Krone und mehr Teil des Spiels.

Wie früher bereits angekündigt, setzt die Farming Simulation dieses Mal auf eine komplett überarbeitete Grafik-Engine.

Der Landwirtschafts-Simulator 19 erscheint im Herbst 2018 für PC, Mac, PlayStation 4 und Xbox One.

