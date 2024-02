Twitch Drops für Last Epoch: So sichert ihr euch ganz einfach vier kostenlose Items

Schnappt euch vier kostenlose Items für Last Epoch über die Twitch Drops.

Die Server von Last Epoch ächzen unter dem Spielerandrang zum vollen Release. Falls ihr gerade in der Warteschlange hängt, schaut doch derweil einen Stream auf Twitch und greift ein paar Gratis-Items ab. Wir erklären euch, wie das genau funktioniert.

Last Epoch: So holt hier euch die Twitch Drops

Insgesamt könnt ihr vier Belohnungen für Last Epoch verdienen. Für jedes Item müsst ihr jeweils eine Stunde einem Stream mit aktivierten Twitch Drops zu schauen.

Ihr müsste folgende Schritte unternehmen:

Geht auf die offizielle Website zu den Twitch Drops

Loggt euch mit eurem Twitch-Account ein

Loggt euch mit eurem Steam-Account ein

Bestätigt die Verknüpfung beider Accounts

Startet einmal das Spiel mit dem bereits installierten Update 1.0

Geht auf Twitch und schaut einem teilnehmenden Streamer zu

Holt eure Belohnung im Inventar eures Twitch-Accounts ab

9:05 Last Epoch: Alle wichtigen Neuerungen des großen Updates 1.0 im Video

Bei den Belohnungen handelt es sich um rein kosmetische Items, die euch keinen Vorteil in Last Epoch bringen. Ihr habt in den kommenden zwei Wochen an je zwei Tagen die Möglichkeit jeweils eines der Items zu bekommen:

22. und 29. Februar: Mantle of the Prophesier - ein kosmetisches Item für euren Rücken-Slot

Mantle of the Prophesier - ein kosmetisches Item für euren Rücken-Slot 23. Februar und 1. März: Green Dire-Guana - ein kosmetisches Item, das das Aussehen eures Begleiters verändert

Green Dire-Guana - ein kosmetisches Item, das das Aussehen eures Begleiters verändert 24. Februar und 2. März: Merchant’s Mantle - ein kosmetisches Item für euren Rücken-Slot

Merchant’s Mantle - ein kosmetisches Item für euren Rücken-Slot 25. Februar und 3. März: Blue Seer’s Orb - ein kosmetisches Item, das das Aussehen eures Begleiters verändert

Ihr könnt jedes Item nur ein einziges Mal erhalten. Achtet darauf, dass ihr einem Streamer mit aktivierten Twitch Drops zuschaut. Ihr könnt immer nur bei einem Stream die benötigte Zeit sammeln.

Wir begleiten schon seit gestern Abend den Release von Last Epoch und werden euch auch heute über den Status der Server und alle sonstigen Entwicklungen auf dem Laufenden halten.

Habt ihr Last Epoch in den letzten vier Jahren im Early Access begleitet oder steigt ihr gerade zum vollen Release erst so richtig ein? Konntet ihr trotz der Serverprobleme schon spielen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.