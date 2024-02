Last Epoch: Welche Klasse spielt ihr? Stimmt jetzt in unserer Umfrage ab!

Welche Klasse wollt ihr spielen? Verratet es uns in unserer Umfrage zu Last Epoch!

Das Action-Rollenspiel Last Epoch hat seinen Early Access verlassen und startete am 21. Februar mit Version 1.0.

Nach anfänglichen Server- und Login-Problemen scheinen die gröbsten Herausforderungen beseitigt zu sein. Wir wollen deshalb wissen: Mit welcher Klasse startet ihr denn in den Diablo-Konkurrenten?

Welche Klasse spielt ihr?

In Last Epoch könnt ihr euch zunächst für eine von fünf Klassen entscheiden. Zur Auswahl stehen Mage, Primalist, Acolyte, Rogue und Sentinel. Die haben wiederum jeweils drei Spezialisierungen. So kommen wir also auf 15 unterschiedliche Subklassen - und aus denen dürft ihr jetzt wählen!

Übrigens: Die zwei Unterklassen Falconeer und Warlock sind erst mit der Version 1.0 dazugekommen. Wir haben für euch natürlich schon einen Guide zur Hexenmeisterin (und der zum Falconeer folgt auch demnächst!):

Für seinen Durchlauf hat sich unser Tester André Baumgartner übrigens für den Runemaster entschieden, eine beliebte Klasse in Last Epoch. Auch dazu haben wir euch bereits einen ausführlichen Buildguide vorbereitet.

Und falls ihr euch noch nicht sicher seid, ob das Action-Rollenspiel was für euch wäre, könnt ihr Andrés Test lesen. Darin erklärt er, für wen sich Last Epoch lohnen könnte und in welchen Punkten es sogar Genre-König Diablo 4 übertrifft.

Schreibt uns unbedingt auch in die Kommentare, wie euch Last Epoch bisher gefällt - und natürlich, welche Klasse euer Favorit ist!