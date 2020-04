Riesiger Spielerandrang bei Steam: Last Oasis nach Notabschaltung zurück

Am 27. März 2020 erschien Last Oasis im Early-Access auf Steam und musste aufgrund des riesigen Andrangs von Spielern kurz darauf die Server wieder schließen. Jetzt ist der Mech-Survival-Titel zurück und muss sich einer größeren Spielerflut als jemals zuvor stellen.

We've decided to keep the servers running overnight, and if no major issues appear during that time, we will not be wiping your progress or shutting servers down anymore.



Thank you everyone for helping us with the test and all the support you've shown over the last week!