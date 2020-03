Last Oasis: Steam-Hit plötzlich offline - So geht es jetzt weiter

Last Oasis kämpft mit großen Problemen zum Start des Early Access. Das Survival-MMO verkaufte sich zwar sehr gut auf Steam, allerdings konnten sich viele Spieler gar nicht einloggen. Um die Ursache für das Problem zu finden - und zu beheben - entschloss sich der Entwickler zu einem drastischen Schritt: Alle Server werden für sieben Tage offline genommen. Für enttäuschte Käufer soll es Refunds geben, unabhängig davon, wie viel Spielzeit sie bereits haben.

Wie der Projektleiter des Indie-Teams Donkey Crew in einer Videobotschaft an die Fans bekannt gab, habe man Tag und Nacht versucht, die Server zum Laufen zu bringen. Jetzt bräuchten die Mitarbeiter Schlaf und eine Pause. Das komplette Video seht ihr hier:

