Die Playstation-exklusive Spielereihe The Last of Us wird von HBO fürs Fernsehen verfilmt. Jetzt wurden die beiden Hauptdarsteller für die TV-Serie gecastet: Pedro Pascal und Bella Ramsey schlüpfen in die Rollen von Joel und Ellie.

Der TV-Cast von The Last of Us steht fest

Wie Deadline berichtet, wurden die Hauptrollen der beiden Hauptcharaktere von The Last of Us mit zwei Schauspielern besetzt, die Fans bereits aus Game of Thrones kennen dürften: Pedro Pascal verkörperte in der Adaption von George R.R. Martins Das Lied von Eis und Feuer Oberyn Martell und Bella Ramsay die junge Lyanna Mormont.

Das gibt es sonst zur Last-of-Us-Serie zu wissen

Die Geschichte: Story-technisch soll die HBO-Serie die Handlung des ersten Teil aus dem Jahr 2011 aufgreifen. Darin reisen Joel und Ellie durch ein postapokalyptisches Amerika, welches von sogenannten "Clickern" überrannt wurde - Menschen, die sich aufgrund einer Infektion durch den parasitären Cordyceps in eine Art Zombie verwandelten.

Elemente aus The Last of Us: Part 2 und dem DLC zum ersten Teil Left Behind sollen ebenfalls aufgegriffen werden- eventuell auch erst im Zuge einer zweiten oder dritten Staffel. Fans der Videospiele dürfen sich demnach auf ein Wiedersehen mit Charakteren wie Riley, Tess, Marlene und Co. freuen.

Hinter den Kulissen: Für die Produktion von The Last of Us sind Craig Mazin (Tschernobyl) und der Autor des Videospiels Neil Druckmann verantwortlich. Die Regie des Piloten übernimmt der russische Filmemacher Kantemir Balagov.

Die Darsteller: Pedro Pascal ist natürlich nicht nur aus Game of Thrones bekannt, sondern trat auch in Produktionen wie The Mandalorian, Wonder Woman 1984, Kingsman: The Golden Circle oder Narcos auf. Bella Ramsey ist wiederum in TV-Serien wie His Dark Materials, Hilda oder Eine lausige Hexe zu sehen.

Release: Wann The Last of Us auf dem US-Sender HBO und in Deutschland startet, ist derzeit nicht bekannt. Die TV-Serie hat zumindest bereits grünes Licht bekommen und die Produktion soll »bald« starten. Bezüglich konkreterer Infos müssen sich Fans allerdings noch gedulden.