Mit Neeko bringt League of Legends die erste offen homosexuelle Heldin an den Start. Das bestätigt Senior Narrative Writer Matt Dunn in einer veröffentlichten Konversation. Und tatsächlich macht sich ihre sexuelle Identität auch offen in einigen Interaktionen mit anderen LoL-Helden bemerkbar. Gegenüber weiblichen Helden wie Shyvana gibt sie sich kokett, fragt nach einem Date oder kommentiert, wie neugierig Evelynn sie mache.

Bereits mit dem Helden Varus hatte Entwickler Riot Games einige LGBTQ-Ideen ins LoL-Universum gebracht. So entstand der Held aus einem Darkin, der mit zwei homosexuellen Liebhabern zu Varus verschmolz. Allerdings blieb bisher unklar, inwieweit dieser fusionierte Charakter die gleichgeschlechtliche Gesinnung seiner Väter übernimmt. Matt Dunn bestätigt, dass Neeko die erste wirklich offen homosexuelle Figur in LoL ist.

Yes its confirmed Neeko is League's first openly gay champion pic.twitter.com/TGqcwqgMP2 — Spideraxe (@Spideraxe30) November 19, 2018

Inwieweit Neeko mit der aktuellen Sexismus- und Diskriminierungsklage gegen Riot Games in Verbindung steht, bleibt indes offen. Im Rahmen der spätestens seit August gehegten Vorwürfe wurden mutmaßliche Äußerungen veröffentlicht, »Diversity« sei keine konzeptionelle Stoßrichtung von LoL. Riot Games hatte sich für jedwede unsensible Taten und Äußerungen entschuldigt, eine Verbindung zu Neeko ist bisher allerdings unbestätigte Spekulation.

