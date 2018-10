League of Legends - Europäisches Team schafft es ins WM-Finale 2018

Das europäische E-Sport-Team Fnatic steht im Finale der League of Legends Worlds 2018. Sie setzten sich im zweiten Halbfinale gegen die Amerikaner von Cloud9 mit 3-0 durch. Damit kann nach sieben Jahren Abstinenz wieder ein europäisches Team die Worlds gewinnen. 2011 konnte damals ebenfalls Fnatic die Trophäe in den Himmel strecken.

Am 3. November um 8:30 Uhr deutscher Zeit treffen sie auf Invictus Gaming aus China. Neben Twitch überträgt auch Youtube das Finale.

.@BroxahLoL with the Triple Kill to save the day! #Worlds2018 pic.twitter.com/l4u8PX0tBw