Ab nach Südkorea heißt es dieses Jahr für die weltbesten Spieler in League of Legends. Nachdem 2017 China an der Reihe war, geht es 2018 zurück ins Mutterland des elektronischen Sports. Dort duellieren sich im Zuge des League of Legends World Championship 2018 die Besten ihrer Zunft an verschiedenen Spielorten.

24 Teams kämpfen ab Oktober in Seoul, Busan, Gwangju und Incheon um die Krone. Das Finale findet am 3. November statt.

Ticketverkauf noch nicht gestartet

Dieses Jahr kündigt der Entwickler die Meisterschaften etwas später als gewohnt an. Laut Derrick Asiedu, dem Lead for Global Events bei Riot, liegt das an den sich ziehenden Verhandlungen mit den Veranstaltungsorten. Diese hätten länger gedauert als erwartet.

Noch sind keine Tickets verfügbar, doch laut Riot wird sich das schon sehr bald ändern. Sie sollen über Interpark verkauft werden.

Bevor es am 10. Oktober mit der Gruppenphase losgeht, spielen ab dem 1. Oktober zunächst 12 Teams, die sich bisher noch nicht qualifizieren konnten, um die letzten vier Slots. Der komplette Veranstaltungskalender wurde ein wenig gestrafft, damit sich die Spieler besser auf das Turnier fokussieren können.

Die Gruppenphase dauert deshalb acht aufeinanderfolgende Tage und nicht mehr zwei Wochen, mit einer Pause dazwischen. Auch die Viertelfinalspiele dauern nur noch zwei statt vier Tage.

Die Termine

Play-In Stage

Ort: Seoul

Termin: 1. bis 4. und 6. bis 7. Oktober

Gruppenphase

Ort: Busan

Termin: 10. bis 17. Oktober

Viertelfinale

Ort: Busan

Termin: 20. und 21. Oktober

Halbfinale

Ort: Gwangju

Termin: 27. und 28. Oktober

Finale