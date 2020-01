Riot Games hat seinen Plan geändert. Statt einen weiteren Vorschau-Patch zu veröffentlichen, startet das auf League of Legends basierende Kartenspiel Legends of Runeterra am 24. Januar in seine offene Beta. Wenn ihr euch früh genug anmeldet, erhaltet ihr zudem einen Tag eher Zugang, als alle anderen.

Alles, was ihr zur Beta wissen müsst

Start der Beta: Ohne Vorregistrierung könnt ihr das Kartenspiel ab dem 24. Januar um 20 Uhr starten.

Ohne Vorregistrierung könnt ihr das Kartenspiel ab dem 24. Januar um 20 Uhr starten. Einen Tag eher spielen: Wenn ihr bereits während des letzten Vorschau-Patch gespielt habt, erhaltet ihr automatisch Vorabzugang zur Beta. Alle anderen müssen sich dafür vorregistrieren. Wenn ihr das bis zum 20. Januar 8:59 Uhr macht, dürft ihr LoR bereits ab dem 23. Januar spielen.

Wenn ihr bereits während des letzten Vorschau-Patch gespielt habt, erhaltet ihr automatisch Vorabzugang zur Beta. Alle anderen müssen sich dafür vorregistrieren. Wenn ihr das bis zum 20. Januar 8:59 Uhr macht, dürft ihr LoR bereits ab dem 23. Januar spielen. Fortschritt bleibt erhalten: Zum Start der offenen Beta wird der Fortschritt aller Spieler noch einmal zurückgesetzt. Einen weiteren Wipe wird es nicht geben. Die Errungenschaften der Beta bleiben euch also erhalten, sobald das Spiel offiziell veröffentlicht wird.

Zum Start der offenen Beta wird der Fortschritt aller Spieler noch einmal zurückgesetzt. Einen weiteren Wipe wird es nicht geben. Die Errungenschaften der Beta bleiben euch also erhalten, sobald das Spiel offiziell veröffentlicht wird. Das passiert mit der Echtgeldwährung: Wenn ihr bereits im letzten Vorschau-Patch Echtgeld ausgegeben habt, dann wird euch der genutzte Betrag wieder auf eurem Account gutgeschrieben.

Die neuen Inhalte

Seit dem letzten Anspiel-Event im November 2019 hat der Entwickler neue Inhalte hinzugefügt, die ihr mit dem Start der offenen Beta bereits nutzen könnt. Die vollständigen Patch Notes will das Studio am 22. Januar veröffentlichen. Bis dahin gibt es nur die folgende grobe Auflistung zusätzlicher Features:

Ranked-System

Neue Spielfelder

Beschützer

Freundesliste

Freundes-Matches

Wer Legends of Runeterra noch nicht kennt, der kann einen Blick auf das Vorstellungsvideo von Maurice werfen, das wir an dieser Stelle noch einmal für euch einbetten. In dem geht es vor allem um die Monetarisierung, die komplett auf zufällige Inhalte verzichten will.

