Al Lowe, Erschaffer von Leisure Suit Larry, verkauft jetzt seine Sammlung an Quellcodes auf eBay. Als Grund gab er an, dass er bereits 72 Jahre alt ist und seine Kinder kein Interesse an »dem Krempel« haben.

Bei den Source Codes, die er nun nach über 30 Jahren verkauft, handelt es sich um die einzig verbleibenden Kopien der jeweiligen Spiele. Sierra selbst archivierte die Titel nie und die Programmierer mussten seinerzeit selbst Backups ihrer Projekte anlegen.

Master von Larry, King's Quest und mehr

Der Beginn des Ausverkaufs wurde von einem Video des Youtube-Kanals MetalJesusRocks begleitet, die Al Lowe besuchten und ein Video seiner Sammlung machen konnten. Neben dem Quellcode der alten Leisure-Suit-Larry-Spiele ist Lowe zudem im Besitz von Police Quest, The Black Cauldron, King's Quest 3 und eher unbekannten Titeln wie Dragon's Keep, dem ersten Werk des Designers und Programmierers.

Auch eine Box mit diversen Tools, die er zur Erstellung der Spiele selbst schrieb, ist Bestandteil der Sammlung. Der Code all dieser Projekte ist ein einfaches Textfile und sollte damit, die richtige Hardware vorausgesetzt (Floppy-Disks!), ohne Probleme lesbar sein.

Das alles natürlich unter der Voraussetzung, dass die Disketten noch lesbar sind: Lowe selbst hat deren Funktionalität nicht überprüft. Auch stellt er klar, dass man mit dem Besitz dieser Disketten keinerlei Rechte an dem Material erhält. Die könnte Lowe auch gar nicht erteilen. Speziell zu Larry sagt er, dass er selbst die Rechte nicht besitzt, da sie mittlerweile Eigentum der deutschen Firma Assemble Entertainment sind.

So könnt ihr die Spiele zocken

Wer sich nicht für den Source Code interessiert, sondern die Spiele selbst spielen will, kann das tun. Und das auch eine ganze Ecke billiger: Denn Al Lowe hat die Spieldateien auf seiner Website hochgeladen und eine Anleitung geschrieben, wie ihr sie auf modernen Systemen nutzen könnt.

So könnt ihr The Black Cauldron, Dragon's Keep, Troll's Tale und einige weitere Spiele auf aktuellen Rechnern spielen. Auch die Tool-Sammlung »The Laffer Utilities« könnt ihr auf diese Art und Weise nutzen.

