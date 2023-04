Sims-Rivale Life by You scheut keine Nacktheit: "Wir sind eine europäische Firma"

Life by You scheut sich nicht davor, die nackte Wahrheit zu zeigen.

Wie war das noch? Die Geschichte wiederholt sich, wenn man nur lange genug lebt? Wir können uns auf jeden Fall an rege Diskussionen erinnern, als Mitte der 2000er mehrere Spiele den mutigen Versuch wagten, Die Sims die Krone zu entreißen, indem sie auf Sex und Nacktheit setzten. Singles: Flirt Up Your Life war 2003 noch zahm, 2005 nahm Playboy: The Mansion hingegen kein Blatt mehr vor den Mund. Oder vor irgendwas anderes.

Fast 20 Jahre später steht wieder ein großer Sims-Konkurrent im Ring, der die Hüllen fallen lässt: Life by You, Paradox’ eigene Lebenssimulation, entwickelt von Rod Humble, einem der erfahrensten Sims-Entwickler. Life by You schreibt sich Nacktheit aber nicht so plakativ auf die Packung wie einst Playboy: The Mansion, sondern sieht sie ganz nüchtern als das, was sie ist: ein natürlicher Teil des Lebens.

Rod Humble erwähnt es auch im Interview mit Axios:

Wir sind ein europäisches Unternehmen. Unsere empfindlichen Zonen liegen eher bei Gewaltdarstellungen. Life by You hat keine Gewalt. Aber es hat Nacktheit. Rod Humble, Creative Director, Paradox Tectonic

Das Spiel überlässt es allerdings euch, ob ihr baumelnde Piephähne sehen wollt oder nicht - die Nacktheit lässt sich in den Optionen an- und ausschalten. Generell will Life by You die Intelligenz des eigenen Publikums respektieren, betont Humble.

Ihr bekommt haufenweise Anpassungsmöglichkeiten, könnt jederzeit zwischen unterschiedlichen Spielcharakteren wechseln, euch die Spielerfahrung modular zurechtrücken. So sollt ihr auch selbst entscheiden, wie die Tonalität eurer Geschichte aussieht: Wollt ihr eine kunterbunte Liebesgeschichte oder lieber ein ernstes Lebensdrama?

Unsere Sims-Expertin Natalie hat jüngst erst Rod Humble mit Fragen über Open World und Co. gelöchert und dabei weitere interessante Details erfahren. Zum Beispiel setzt das Spiel auf echte Dialoge statt einer Fantasiesprache. Ihr könnt wie in Skyrim selbst entscheiden, was eure Menschen zu sagen haben.

Was haltet ihr von Life by You? Freut ihr euch drauf und erhofft euch davon einen ähnlichen Platzhirsch, wie es Cities: Skylines für die Stadtbausimulationen ist? Haltet ihr lieber Die Sims 4 beziehungsweise dessen Fortsetzung die Treue? Oder freut ihr euch gar auf Paralives? Schreibt es uns in die Kommentare.