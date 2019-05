Livestream mit dem Plus-Team am 22.5., 19 Uhr - Update: Ihr habt entschieden, wir spielen Star Citizen!

Update am 21.5.: Die Wahl ist entschieden, Star Citizen hat mit deutlichem Abstand gewonnen! Die Starterlaubnis ist bereits beantragt, am 22.5. um 19 Uhr könnt ihr uns live auf MAX bei unseren Flugversuchen zuschauen. Hier das Ergebnis der Umfrage:

Update am 20.5.: Star Citizen führt in der Abstimmung gerade deutlich! Wollt ihr uns wirklich dabei zuschauen, wie wir in Raumstationen crashen und minutenlang die Taste für den Quantensprung suchen? Falls nicht, dann habt ihr jetzt noch die Chance, für die anderen Spiele abzustimmen!

Es kann nur noch legendärer werden! Nach unserem Livestream zu Dead Space (»Hey, wo ist mein Kopf hin?!«) und dem famosen Diablo-Stream, dessen Aufzeichnung leider der Twitch-Butcher zerhackt hat, stellt sich das Redaktionsteam von GameStar Plus am 22. Mai 2019 ab 19 Uhr erneut euren Fragen und spielt dazu ein Spiel, und zwar live auf unserem Twitch-Channel Monsters and Explosions.



Bei welchem Spiel Micha, Peter und Holger fluchen und streiten? Das dürft ihr selbst wählen! Und zwar aus diesen vier Kandidaten, abstimmen könnt ihr in diesem Artikel weiter unten:

Star Citizen: Es ist zwar noch nicht ganz fertig, aber man kann in Chris Roberts Mammutspiel bereits herumlaufen, -fliegen und -schießen. Und wenn wir eines können, dann herumschießen!

Hier die Rahmendaten: