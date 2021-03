Loop Hero: Roadmap ist ungewöhnlich, soll aber niemanden enttäuschen

Loop Hero überzeugte mit seinem durchaus ungewöhnlichen Gameplay und wurde quasi über Nacht zu einer Steam-Sensation. Doch wie geht es mit dem Spiel weiter? Der Plan des Entwicklers ist wohl in etwa ebenso einzigartig wie das Spiel an sich.

Die Roadmap ist gar keine

Denn eine konkrete Vorstellung von der Zukunft ihres Spiels hat er nicht. Wie das Team auf Steam erklärt, verfolgt man gar keine Roadmap. Stattdessen will man ganz spontan neue Ideen einbauen und auf das Beste hoffen.

"Wir haben keinen Plan. Wir entwickeln das gesamte Spiel nach dem Motto »Zufällige Ideen, die funktionieren können.«"

Updates sind garantiert: Weitere Inhalte kommen aber definitiv. Noch im laufenden Jahr will man Loop Hero weiter ausbauen. Sie können nur nicht sagen wie genau, da sie es selber noch nicht wissen. Gleichzeitig erklären wie aber, dass jeder zufrieden sein wird.

"Ich kann nur sagen - es gibt viele coole Ideen. Es wird also niemand enttäuscht werden."

Ein paar der kommenden Änderungen stellt er dennoch vor, kann dabei allerdings nicht wirklich großartig ins Detail gehen:

Möglichkeit, während Expeditionen zu speichern

Neue Geschwindigkeitseinstellungen

Ein neues Deck mit Traits, das ihr von Bossen bekommt

Neue Karten

Weitere Transformationen

Neue Klassen

Zusätzliche Musik

Worum geht es in Loop Hero?

Der Protagonist des Spiels wurde in einer Zeitschleife gefangen und befindet sich nun in einem endlosen Rollenspiel-Parkour. Ihr selbst steuert jedoch nicht den Helden, sondern beeinflusst dessen Umgebung. Dadurch laufen die Kämpfe automatisch ab. Ihr selbst sorgt nur dafür, dass die Hauptfigur immer stärker wird.

In unserer Spielvorstellung zu Loop Hero erklären wir euch den Ablauf genauer und gehen zudem darauf ein, was es so spannend macht. Dabei erklären wir auch, wie groß der Hype aktuell ist und wie er entstehen konnte.

Mehr innovative Spiele

Wenn ihr mehr Spiele sucht, die sich kaum mit anderen Titeln vergleichen lassen, dann ist unsere Liste von Spielen mit einzigartigen Gameplay etwas für euch. Zwar sind die nicht etwas für jeden, können, vielleicht findet ihr dort aber einen Titel, der euren ganz eigenen Geschmack trifft.

