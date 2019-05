Spieler entdecken Loot-Höhle in The Division 2

Es gab mal eine Zeit in Destiny, da haben die Spieler nicht die exotische Spielwelt erkundet, sondern stundenlang vor einer Höhle gestanden. Denn aus dieser Höhle tauchten unendlich viele Gegner auf, die dadurch wiederum unendlich viel Loot abwarfen.

Diese Loot Cave war der perfekte Ort zum schnellen farmen, bevor die Entwickler sie aus dem Spiel entfernten. Jetzt gibt es so eine Loot-Höhle auch in The Division 2, wobei ihr Höhle hier im übertragenen Sinn verstehen müsst. Denn tatsächlich befindet sich der Loot-Spot in einer Bank.

The Division 2 - Guide zu allen exotischen Waffen

Wo finde ich die Loot-Höhle?

Startet die Mission Bank-Hauptquartier, am besten auf einer der höheren Stufen, da das die Drop-Chance erhöht. In einem Abschnitt der Mission (nur in der regulären, nicht auf »Invaded«) müsst ihr einen Laptop verteidigen. In der Zwischenzeit spawnen für zwei Minuten Gegner.

Ihr haltet euch allerdings am besten nicht neben dem Laptop, sondern vor dem Spawnpunkt auf. Das klappt am besten, wenn ihr in einer Gruppe spielt und bereits einige Agenten davor stehen. Ansonsten verteilen sich die Gegner im Raum.

Damit ihr diesen Prozess wiederholen könnt, müsst ihr euch am Ende von einem der Gegner ausschalten lassen. So spawnt ihr erneut vor dem Laptop. Im Video von InigoMontoyaTV seht ihr, wie ihr die Loot Cave optimal nutzt. Der Trick eignet sich nicht nur für Loot, sondern auch um schnell hoch zu leveln.

Entwickler Massive Entertainment hat sich noch nicht zu der Loot-Höhle geäußert. Es könnte sein, dass sie den Exploit beheben, wenn er zu beliebt wird, möglicherweise behalten sie ihn aber auch im Spiel, um die Spieler zufriedenzustellen. In The Division 1 gab es eine ähnliche Situation, damals schloss der Entwickler die Loot Cave.

Alle Infos zum Raid - So bereitet ihr euch richtig vor und besiegt die Bosse