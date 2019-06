Lootboxen sind laut EA so harmlos wie Überraschungseier

Sind Lootboxen unethisch? Dieser Frage musste sich EAs Vizepräsidentin für juristische Belange Kerry Hopkins während einer Anhörung vor dem britischen Parlament für Digitales, Kultur, Medien und Sport stellen. Ihre Antwort viel dabei recht deutlich aus: nein.

Laut Hopkins bezeichne EA Lootboxen auch nicht als Lootboxen, sondern als »Überraschungs-Mechanik«. Diese sollen nicht nur unproblematisch sein, sondern vielen Leuten Spaß machen. Zumal es schon seit Jahren Spielsachen mit Überraschungen gebe, als ein Beispiel nennt Hopkins an dieser Stelle Überraschungseier.

EA's VP of legal and government affairs refuses to use the term 'lootboxes' in favor of 'surprise mechanics', compares them to Kinder Eggs, says they are not gambling and 'quite ethical'https://t.co/IbRqMwvJea pic.twitter.com/bJ8t3Fkib6