Lost Ark: Kostenlose Founder Packs auf Twitch, so bekommt ihr sie

Das heißerwartete MMORPG Lost Ark erscheint nächste Woche, genauer gesagt am 8. Februar 2022 endlich auch bei uns. Allerdings nur, wenn ihr auch ein Founder‘s Pack (Deutsch: Gründerpaket) besitzt – denn dieses gewährt euch neben Ingame-Währung auch einen dreitägigen Frühstart.

Alle Infos zu den Founder’s Packs und ihren Inhalten findet ihr hier nochmal im Detail:

Allerdings soll es auch eine Möglichkeit geben, über die Streaming-Plattform Twitch kostenlos an eines dieser Founder’s Packs zu gelangen. Wie das genau funktioniert, erklären wir euch in diesem Artikel.

Gratis Lost Arks Founder’s Packs auf Twitch – das steckt dahinter

Am Abend des 31. Januar 2022 hat Amazon einen neuen Trailer für seinen Twitch-Kanal Crown geteilt: Auf diesem Kanal laufen eigens von Twitch und Amazon produzierte Webshows, in denen sich in der Woche vom 7. bis 11. Februar 2022 alles um Lost Ark drehen wird. Die Shows starten dabei in unserer Zeitzone jeweils um 2:00 Uhr nachts.

Das Video könnt ihr hier sehen:

Wie bekommt man ein kostenloses Founder Pack?

Im Trailer wird bei 0:20 Minuten erwähnt, dass man mit Channel Points an Founder’s Packs gelangen wird.

Was sind Channel Points? Die Kanalpunkte könnt ihr bekommen, wenn ihr mit eurem Twitch-Konto eingeloggt seid und einfach nur dem entsprechenden Kanal folgt und diesem zuschaut. Bei anderen Streamern könnt ihr mit diesen Punkten etwa eure Chatnachrichten hervorheben oder Abonnenten-Emotes freischalten.

Welches Founder’s Pack wird es geben? Wie viele Channel Points braucht man?

Aktuell ist noch nicht bekannt, ob es eines oder mehrere der bislang bekannten Founder’s Packs geben wird oder ob ein für dieses Event speziell angepasstes Founder’s Pack angeboten wird. Im Trailer sind allerdings die vier bislang bekannten Gründerpakete Bronze, Silber, Gold und Platin zu sehen.

Wie viele Punkte benötigt werden, lässt sich ebenfalls noch nicht sagen.

Unsere Vermutung: Womöglich werden die verschiedenen Packs für eine feste Anzahl an Kanalpunkten einlösbar sein. Für höherwertige Packs würde man in diesem Fall aber mit großer Sicherheit mehr Kanalpunkte benötigen, als man durch pures Zusehen erhalten kann.

Wie bekommt man schnell Kanalpunkte?

Wenn ein Kanal die Channel Points aktiviert hat, erscheint unter dem Chat-Eingabefenster gelegentlich ein blinkendes Schatzkisten-Icon. Wenn ihr dieses anklickt, bekommt ihr zusätzliche Kanalpunkte – damit soll das aktive Schauen des Streams belohnt werden.

Allerdings gibt es auch Möglichkeiten, diese Punkte automatisch abzuholen: Nutzt ihr die Browser Chrome oder Firefox, finden sich dutzende Erweiterungen, die euch das regelmäßige Klicken abnehmen und die Zusatzpunkte automatisch beanspruchen, sobald sie wieder bereitstehen.

Gewinnspiele & Quizze: Twitch bietet Streamern ebenfalls die Möglichkeit, diverse Arten von Quizzen, Gewinnspielen und Wetten abzuhalten, bei denen Zuschauer ihre Channel Points einsetzen können. Da im Trailer die Rede davon ist, dass die Zuschauer ihr Wissen testen sollen, wird es vermutlich Quizze geben. Eine aktive und erfolgreiche Teilnahme an diesen könnte essenziell sein, um die nötige Menge an Kanalpunkten für ein kostenloses Founder’s Pack zusammenzutragen.