Lost Ark kloppt sich auf Steam bis ganz oben an die Spitze

Lost Ark feierte schon vor dem Free2Play-Release große Erfolge auf Steam. Über 500.000 gleichzeitig aktive Spieler stürzten sich in das Action-Rollenspiel. Es dürften also Millionen von Fans bereit gewesen sein, für einige Goodies und drei Tage Vorabzugang 15 bis 100 Euro für einen der Founder's Packs zu bezahlen.

Jetzt, nach ein paar Stunden mit Launch-Problemen, lässt sich das MMO mit Gameplay im Diablo-Stil kostenlos für alle Interessierten spielen. Wenig überraschend macht sich das auch sehr deutlich bei den Spielerzahlen bemerkbar.

Zeitweise auf dem Steam-Gipfel

Gigantische Errungenschaft: Lost Ark hatte in den letzten 24 Stunden auf dem Höchststand 983.483 gleichzeitig aktive Spieler auf Steam, wie auf Steamcharts.com nachzuverfolgen ist. Damit verdrängte es zeitweise den langjährigen, unangefochtenen Spitzenreiter Counter-Strike: Global Offensive von Platz 1, der es im gleichen Zeitraum auf nur 931.007 Spieler brachte.

Noch Luft nach oben

Man bedenke, dass die Launch-Probleme das Spiel bis in den späten Abend in Deutschland geschlossen hielten. Außerdem dürften am Samstagabend und auch Sonntag noch mal interessante Zeiten anbrechen, da dann traditionell die meisten Spieler aktiv sind.

Ob die Server von Lost Ark standhalten und wie die allgemeine Auslastung ist, darüber könnt ihr euch in unserem regelmäßig aktualisierten Artikel informieren:

Dass Lost Ark die magische Schwelle von einer Million gleichzeitig aktiven Spielern durchbrechen könnte, erscheint angesichts der bisherigen Entwicklung durchaus wahrscheinlich. Wir werden aber abwarten müssen, ob das gelingt.

Um jedoch den bisherigen Allzeitspitzenreiter zu überholen, sind in den kommenden Wochen noch größere Wunder nötig. Denn PUBG: Battlegrounds thront seit Jahren mit über 3,2 Millionen gleichzeitig aktiven Spielern über allem, was auf Steam je erreicht wurde.

In unserem aktuellen Testvideo erfahrt ihr, woher der Hype kommt und ob die Qualität des Spiels dem großen Interesse der Spieler gerecht wird. Wenn ihr Guides zu Lost Ark gebrauchen könnt, helfen wir euch natürlich ebenfalls gerne.