Das neue Spiel vom Team hinter Life is Strange klingt schon jetzt nach emotionaler Achterbahn

In Lost Records: Bloom & Rage begegnen wir den Figuren als Teenager und Erwachsene.

Bei den Game Awards kündigte das Entwicklerstudio Don't Nod sein nächstes Spiel an: Lost Records: Bloom & Rage wird wieder ein storylastiges Abenteuer, in dem vier Teenager nach 27 Jahren ein wohlbehütetes Geheimnis aus ihrer Jugend aufarbeiten. Wir fassen für euch alle vorhandenen Informationen zum Spiel zusammen.

Eine storybasierte Zeitreise

So beschreiben die Entwickler ihr neues Adventure: Wir springen offenbar immer wieder von der Gegenwart in die neunziger Jahre, genauer gesagt den magischen Sommer 1995: Damals lernten sich die Highschool-Freundinnen Swann, Nora, Autumn und Kat gut kennen. Im Trailer wird es allerdings schnell richtig dramatisch:

1:06 Lost Records: Bloom & Rage: Das Team hinter Life is Strange enthüllt sein neues Abenteuer

Nach einem seltsamen Erlebnis im Wald - wir sehen ein unnatürliches Glühen, auf das die Gruppe starrt - brachen die Freundinnen für 27 Jahre komplett den Kontakt ab. Nun treffen sie sich wieder, um sich dem lange verborgenen Geheimnis stellen das zur Trennung führte.

Was genau passiert, verraten uns die Entwickler natürlich noch nicht. Wir können im Trailer sehen, wie die Gruppe vor etwas davon rennt, der Wald brennt und die Freundinnen in einer Hütte feststecken. Nachdem auch in Life is Strange immer wieder übernatürliche Ereignisse und Fähigkeiten eine Rolle gespielt haben, könnte Lost Records etwas Vergleichbares in seine Geschichte einbauen.

Das Adventure soll 2024 erscheinen, allerdings erst später im Jahr. Neben dem Release auf Steam wird das Spiel auch für die Xbox Series X/S und die Playstation 5 verfügbar sein. Mehr spannende Neuigkeiten und die wichtigsten Ankündigungen von den Game Awards findet ihr natürlich bei uns:

Was haltet ihr von dem ersten Trailer zu Lost Records: Bloom & Rage? Gefällt euch die Neunziger-Jahre-Atmosphäre? Wartet ihr schon lange auf ein neues Abenteuer im Stil von Life is Strange? Was erhofft ihr euch von dem neuangekündigten Spiel? Und welche Ankündigungen von den Game Awards haben euch noch neugierig gemacht? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!