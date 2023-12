No Rest for the Wicked: Action-Rollenspiel von den Ori-Machern sieht überraschend finster aus

Das nächste Spiel der Ori-Entwickler wurde bei den Game Awards mit einem ersten Trailer vorgestellt, der uns in das Setting einführt, aber auch ein wenig Gameplay zeigt. Was wir von dem Action-Rollenspiel erwarten können, das laut den Entwicklern das Genre neu erfinden wird, fassen wir hier für euch zusammen.

Leid und Chaos

No Rest for the Wicked spielt in einem düsteren Fantasy-Reich, das gerade seinen König verloren hat. Gleichzeitig wütet eine uralte Seuche, die offenbar Menschen und Tiere in furchtbare Bestien verwandelt. Als heiliger Krieger der Cerim ist es eure Aufgabe, der Pestilenz ein Ende zu bereiten. Doch bei eurem Kampf gegen das Böse werdet ihr unvermeidlich auch in Politische Auseinandersetzungen verstrickt.

Das Rollenspiel soll zunächst im Early Access bei Steam erscheinen, und später auch auf der Xbox Series X/S und der Playstation 5 veröffentlicht werden. Einen Blick auf die Welt und den einzigartigen Grafikstil bekommt ihr im ersten Trailer:

2:07 No Rest for the Wicked: Das neue Spiel der Ori-Macher sieht einfach magisch aus

Was den Titel spielerisch ausmacht, haben die Entwickler ebenfalls schon umrissen. Das sind die wichtigsten Features des Action-Rollenspiels:

Präzise Kämpfe: Ihr legt euch mit Kreaturen, feindlichen Soldaten und natürlich den obligatorischen Bossgegnern an. Beim Verbessern eurer Fähigkeiten müsst ihr strategisch vorgehen, während die Kämpfe selbst sich intuitiv anfühlen sollen. Waffen spielen sich je nach Gewicht und und Geschwindigkeit anders, und verfügen über charakteristische Bewegungsabläufe.

Welt & Geschichte: Die abgelegene Isola Sacra ist eine handgezeichnete Welt im Stile eines Gemäldes, wie ihr ihn schon im Trailer bewundern könnt. Sie soll - wie auch schon die Ori-Spiele - atemberaubend schön sein. Gleichzeitig erzählt das Rollenspiel eine ziemlich düstere Geschichte rund um die Seuche und die politischen Machenschaften von Adel und Kirche.

Housing: In der Stadt Sacrament könnt ihr ein Haus kaufen, es nach euren Vorstellungen gestalten, Fischen, Felder anlegen und stärkende Mahlzeiten zubereiten. Außerdem helft ihr wohl beim Wiederaufbau der Stadt.

Koop-Modus: Ihr könnt eure Welt und euren Fortschritt mit bis zu drei Spielerinnen und Spielern teilen, und gemeinsam erkunden, Quests absolvieren und Bosse erledigen. Alternativ könnt ihr aber auch ganz alleine spielen.

Wie gefällt euch der erste Trailer zu No Rest for the Wicked? Seid ihr begeistert von dem künstlerischen Grafikstil, oder hättet ihr euch etwas mehr Realismus erhofft? Welche Erwartungen habt ihr an das Action-Rollenspiel von den Ori-Machern? Und gehört das Spiel zu euren Lieblings-Ankündigungen von den Game Awards? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!