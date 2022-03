Aufregende Neuigkeiten für LOTRO-Fans und Neueinsteiger! Denn mit dem neuen Update werden auf einen Schlag zahlreiche Inhalte des Free2Play-MMORPGs kostenlos, für die ihr vorher noch euer Portemonnaie einzeln zücken oder gleich ein Abo abschließen musstet. Wir verraten euch, was ihr bald gratis bekommt.

Hunderte Stunden kostenloser Inhalte

Pünktlich zum 15-jährigen Jubiläum von Der Herr der Ringe Online erwartet euch Ende April 2022 das große Update 33. Das macht auf einen Schlag zahlreiche Inhalte kostenlos für alle verfügbar. Dazu gehören alle Quests, Gebiete und Erweiterungen, die seit dem ursprünglichen Release 2007 bis zur Veröffentlichung vom Addon Helms Klamm erschienen sind:

Zusammengenommen sind das hunderte Stunden Inhalt, die ihr jetzt völlig kostenlos genießen könnt. Die Erweiterungen Mordor, Minas Morgul, Krieg der Drei Gipfel und Schicksal von Gundabad sind aber weiterhin kosten- beziehungsweise abopflichtig. Einen Überblick über das aktuellste kostenlose Addon Helms Klamm bekommt ihr in unserem Testvideo zu der Erweiterung:

Das steckt sonst noch drin

In dem Blogpost zum Update 33 stecken noch weitere Neuerungen für den MMORPG-Fan-Liebling:

Yondershire: Ein neues Gebiet im Norden der Karte, das sich durch Moore und Sümpfe auszeichnet und vielen Hobbit-Einsiedlern als Heimat dient. Hierbei handelt es sich um das erste Auenland-Update seit Jahren.

Ein neues Gebiet im Norden der Karte, das sich durch Moore und Sümpfe auszeichnet und vielen Hobbit-Einsiedlern als Heimat dient. Hierbei handelt es sich um das erste Auenland-Update seit Jahren. Jubiläumsfest: Hierbei sollt ihr in »A Flurry of Fireworks« bei der Planung eines riesigen Feuerwerks helfen. Zum 15-jährigen Jubiläum sollen hierzu noch mehr Infos folgen.

Hierbei sollt ihr in »A Flurry of Fireworks« bei der Planung eines riesigen Feuerwerks helfen. Zum 15-jährigen Jubiläum sollen hierzu noch mehr Infos folgen. VIP-Änderung: Spieler mit VIP-Status erhalten mit dem Update die Erweiterungen Mordor, Minas Morgul und Krieg der Drei Gipfel

Sobald das Update 33 Ende April an den Start geht, ergibt sich also ein spannender neuer Einstiegspunkt für alle, die Der Herr der Ringe Online mal eine Chance geben oder nach langer Pause wieder einsteigen wollen. Dazu empfehlen wir euch die umfassende Analyse unseres LOTRO-Experten Sören, der euch Ende des Jahres genau erklärt hat, was ihr in seinem liebsten Online-Rollenspiel alles bekommt:

186 25 Der Herr der Ringe Online Wieso sich ein Einstieg jetzt mehr denn je lohnt

Spielt ihr derzeit aktiv LOTRO oder juckt es euch in den Fingern, mit dem neuen Update einmal reinzuspielen? Oder könnt ihr euch trotzdem nicht für das MMORPG begeistern? Verratet es uns in den Kommentaren!