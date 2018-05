Der enorme Einsatz der Fans und der Serien-Macher hat seine Wirkung nicht verfehlt: Amazon übernimmt die erst kürzlich von dem US-Sender Syfy abgesetzte Science-Fiction-Serie The Expanse.

Die freudige Botschaft übermittelt Amazon-Chef Jeff Bezos persönlich im Rahmen einer Konferenz in Los Angeles an die vielen anwesenden Fans, die sogleich in Jubel ausbrechen, wie ein Video-Mitschnitt von Expanse-Darsteller Cas Anvar via Twitter zeigt.

Somit übernimmt künftig der Streaming-Dienst Amazon in den USA die Ausstrahlung der Serie The Expanse. Außerhalb der USA, einschließlich Deutschland, hat Netflix die Rechte inne. Daran wird sich wohl in Zukunft auch nichts ändern.

Enormer Einsatz der Fans mit Petition und einem Rundflug

Damit ist den vielen Fans und Machern der Serie etwas einzigartiges gelungen, wovon so manch andere Fans und Macher von abgesetzten Serien träumen dürfen. Denn nachdem der US-Sender Syfy vor wenigen Tagen bekannt gab, die Serie nach der aktuellen 3. Staffel aus dem Programm zu nehmen, rief die Nachricht einen Sturm der Entrüstung bei den vielen Fans aus.

Und während die Macher der Serie mit ihrem Produktionsstudio Alcon nach einem neuen Sender als Partner suchten, riefen die Fans eine Online-Petition ins Leben, die in nur wenigen Stunden schon zehntausende Unterschriften einsammelte. Letzter Stand sind über 138.000 Stimmen, als die Nachricht von Amazon kam.

Serien-Macher bedanken sich bei den Fans

In einem Statement (via Variety) melden sich die Macher der Serie zu Wort und bedanken sich für die enorme Unterstützung der vielen tausenden Fans weltweit. Ein paar von ihnen haben sogar ein Flugzeug mit einem Banner gemietet, das über den Hauptsitz von Amazon mit dem Aufruf #SaveTheExpanse seine Runden drehte.