93 Prozent von Kritikern, trotzdem eingestellt: Aus für die neue Serie des Stars von Better Call Saul

Lucky Hank mit Bob Odenkirk konnte nicht an den Erfolg von Better Call Saul anschließen. Bildquelle: AMC

Bob Odenkirk hatte einen ziemlich guten Lauf, was TV-Serien beim US-Sender AMC angeht: Über 15 Jahre hinweg spielte er in Hits wie Breaking Bad oder Better Call Saul eine wichtige, wenn nicht sogar die Hauptrolle. Doch mit der Einstellung von Lucky Hank bekommt Odenkrirks beeindruckendes Serien-Repertoire jetzt eine kleine Delle.

Serien-Aus nach nur einer Staffel

Lucky Hank startete 2023 in den USA und steht in Deutschland bei MagentaTV zum Streamen zur Verfügung. Allerdings ist schon nach einer Staffel und insgesamt acht Folgen Schluss, da die Serie nicht die erwünschten Zuschauerzahlen erreichen konnte - wie TheHollywoodReporter berichtet.

AMC hat sich zu der Einstellung von Lucky Hank mittlerweile auch mit einem Statement geäußert:

Wir sind stolz auf Lucky Hank und dankbar für die Arbeit aller, die diese einzigartige, verspielte und zutiefst menschliche Show zu den Zuschauern gebracht haben, vom talentierten Kreativteam über unsere Partner bei Sony bis hin zu Bob [Odenkirk], Mireille [Enos] und der gesamten Besetzung und Crew. Leider sind wir nicht in der Lage, mit einer zweiten Staffel fortzufahren, aber wir sind froh, dass diese acht Episoden auf AMC+ existieren und weiterhin neue Fans finden werden - oder von Zuschauern wiedergesehen werden, die zurückkommen, um mehr Zeit mit Hank, Lily und den unterhaltsamen Charakteren am Railton College zu verbringen.

Lucky Hank basiert auf dem Roman Straight Man des Autors Richard Russo aus dem Jahr 1997. Die AMC-Serie wurde von Paul Lieberstein und Aron Zelman entwickelt und kommt bei Rotten Tomatoes auf einen beeindruckenden Kritiker-Durchschnitt von 93 Prozent. Zuschauer zeigen sich mit 67 Punkten nicht ganz so angetan, ein ähnliches Bild zeichnet sich auch bei Metacritic ab.

1:53 Lucky Hank: Erster Trailer zur neuen Serie mit Better Call Saul-Star Bob Odenkirk

Um was geht es in Lucky Hank? Die Serie selbst dreht sich um die Hauptfigur William Henry Deveraux Jr. (Bob Odenkirk) - dem Vorsitzenden der Englisch-Abteilung eines unterfinanzierten Colleges im US-amerikanische Pennyslyvania, der mit einer Midlife-Crisis zu kämpfen hat. Einen konkreten Eindruck vermittelt euch der oben verlinkte Trailer zu Lucky Hank.

Habt ihr Lucky Hank bereits gesehen und wenn ja, wie gut hat euch die neue (und mittlerweile eingestellte) TV-Serie mit Bob Odenkirk gefallen? Habt ihr den Star aus Breaking Bad und Better Call Saul auch in ausgezeichneten Produktionen wie zum Beispiel Fargo oder The Bear wiedererkannt?