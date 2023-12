Actionkomödie mit Brad Pitt und Angelina Jolie wird nach 18 Jahren zur Amazon-Serie - mit gleich zwei Star-Wars-Stars

Geplante Filmfortsetzungen kamen nie zustande und ein erster Serien-Versuch ist ebenfalls gescheitert. Jetzt startet schon bald der Reboot von Mr. & Mrs. Smith. Bildquelle: Amazon Prime Video

Am 2. Februar 2024 startet mit Mr. & Mrs. Smith eine neue TV-Serie bei Amazon Prime Video, die sich eine der größten Actionkomödie der 2000er als Vorbild nimmt: der gleichnamige Film von Regisseur Doug Liman mit Angelina Jolie und Brad Pitt in den Hauptrollen.

Liebe im Kugelhagel

Genau genommen gab es bereits eine Serie zu Mr. & Mrs. Smith, die kam 2007 aber nie über eine Pilotfolge hinaus. Jetzt versucht sich Amazon daran und steckt dafür Donald Glover (Atlanta) und Maya Erskin (PEN15) in die Hauptrollen. Mit an Bord ist ein regelrechtes Star-Aufgebot an Darstellern wie Paul Dano, John Turturro, Eiza González, Ron Perlman und Alexanders Skarsgard.

Die Serie selbst dreht sich wie schon der Kinofilm zuvor um ein Auftragskiller-Ehepaar, bei dem sich langfristig Berufliches und Privates eher schlecht als recht miteinander vereinbaren lässt. Einen konkreten Eindruck von der Story vermittelt euch der erste Trailer zu Staffel 1 von Mr. & Mrs. Smith:

Was ihr sonst zu Mr. & Mrs. Smith wissen solltet

Für Mr. & Mrs. Smith sind Donald Glover und Francesca Sloane verantwortlich, die zuvor gemeinsam an der ausgezeichneten TV-Serie Atlanta arbeiteten. Ursprünglich sollte Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) an der Seite von Glover vor der Kamera stehen, was zu einer Wiedervereinigung der beiden Darsteller aus Solo: A Star Wars Story geführt hätte.

Allerdings sorgten kreative Differenzen dafür, dass Waller-Bridge aus dem Amazon-Projekt ausstieg und von Maya Erskin ersetzt wurde - die übrigens ebenfalls Teil des Star-Wars-Universums ist: In Obi-Wan Kenobi trat sie als Rebellenpilotin Sully Stark auf.

Mr. & Mrs. Smith sollte ursprünglich schon 2022 bei Prime Video starten, jetzt ist es allerdings erst am 2. Februar 2024 so weit.

Der originale Film mit Brad Pitt und Angelina Jolie galt mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 487 Millionen US-Dollar bei einem Budget von 110 Millionen zwar durchaus als erfolgreich (via Box Office Mojo), eine Kinofortsetzung kam allerdings nie zustande.

