Wenn Profi-Sportler ihre Ratings in Videospielen entdecken, kann daraus eine recht unterhaltsame Angelegenheit entstehen. Aber manchmal entsteht daraus auch ein echter Zwist: Leonard Fournette von den Jacksonville Jaguars ist beispielsweise gar nicht einverstanden mit seinen Spielwerten in Madden NFL 19. Dabei hat der 23-jährige Spieler sogar ein ziemlich gutes Rating von 87.

In einem Tweet macht er seinem Ärger Luft und zeigt gleichzeitig ziemlich unterhaltsam, dass sich selbst ein Football-Profi an den üblichen Ärgernissen eines automatisierten Kundendienst die Zähne ausbeißen kann. So bekommt er nämlich auf seine Anfrage lediglich eine generische Nachricht:

I’m not sending nothing just take me off madden Period ???? and let my defense not be number one on there ima send to tackle y’all ass https://t.co/RP71QMHyU7