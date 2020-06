Ach, wenn doch schon August wäre! Das wünschen sich Mafia-Fans spätestens seit dem neuesten Story-Trailer, den ihr oben anschauen könnt. Darin treffen wir auf Tommy Angelo, in dessen Rolle wir erneut schlüpfen. Das schicke Video zeigt, wie filmreif die Zwischensequenzen in Mafia: Definitive Edition aussehen werden.

Im anschließenden Interview verrieten die Entwickler, wie das Remake neue und alte Spieler begeistern will. Wir haben alle wichtigen Infos für euch gesammelt. Aber seid gewarnt - das Warten auf den 28. August fällt euch danach sicher nicht leichter! Wenn ihr wissen wollt, wie das mit der neuen Mafia-Trilogie eigentlich funktioniert, werft mal einen Blick in unsere Übersicht:

69 8 Mehr zum Thema Wie funktioniert die Mafia Trilogy? Release & Inhalten

Alles neu und doch vertraut

Mafia: Definitive Edition wird ein komplettes Remake des Original-Mafia: Fast alles wurde von Grund auf neu gebaut. Es war bereits bekannt, dass wir mehr als nur aufpolierte Grafik bekommen - jetzt gibt's mehr Details dazu.

1. Die Cinematics

Jede einzelne Zwischensequenz wurde komplett neu erstellt. Einen Vorgeschmack darauf gibt euch das oben eingebundene Video. Die Animationen sind flüssig, die Gesichter beinahe lebensecht und das Ganze ist untermalt vom bekannten Soundtrack. Der bleibt uns übrigens erhalten, wenn auch in besserer Ton-Qualität.

2. Die Story

Nein, es gibt keinen Grund zur Panik - die Geschichte bleibt die gleiche wie im Original. Allerdings wird sie an einigen Stellen erweitert, zum Beispiel, um die Charakterentwicklung zu vertiefen. Das soll durch neue Dialoge und Zwischensequenzen erzählt werden. Ihr werdet aber trotzdem die grandiose Story des Vorgängers erleben.

3. Die Open World

Einer der größten Kritikpunkte am Original-Mafia war die leere offene Spielwelt. Schade, wenn wir stundenlang durch die Stadt Lost Heaven fahren, dabei aber kaum spannendes zu sehen bekommen. Genau hier setzen die Entwickler den Hebel an: Ihr sollt im Remake richtig Spaß am Fahren haben.

In der Stadt ist mehr los, dank NPC-Interaktionen wie sie bereits in Mafia 3 vorkamen. Außerdem sind die Straßen breiter und besonders enge 90-Grad-Kurven werden entschärft - ohne Schleudertrauma fährt es sich gleich geschmeidiger.

123 5 Mehr zum Thema Mafia-Remake belohnt Erkundung der Open World

Hier könnt ihr euch das komplette Interview mit PCGamer anschauen. Es folgt im Anschluss an den Trailer. Mafia: Definitive Edition erscheint am 28. August 2020 und ist via Steam erhältlich. Ihr könnt es bereits für 40 Euro vorbestellen. Die komplette Mafia-Trilogie kostet 60 Euro.