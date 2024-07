Eine der besten Open-World-Storys aller Zeiten kommt nächsten Monat in den Game Pass

Mafia ist eines der wenigen Open-World-Spiele in den 1930ern.

Kaum vorstellbar, aber in der grauen Vorzeit der frühen 2000er waren Open-World-Spiele sehr, sehr rar gesät. Hier und da wagte sich mal ein Rollenspiel der Marke Daggerfall an große Welten, aber abseits davon? Dann erschien GTA 3 und veränderte alles mit seinem Großstadt-Chaos, der düsteren Gangster-Story, dem Mix aus Ballern, Fahren und Rumlaufen.

Aber es erschien zeitgleich noch ein zweites Meisterwerk, etwas unter dem Radar: Das erste Mafia, eine ebenso düstere Gangster-Open-World in einem Quasi-Chicago der 1930er, in dem ihr als Taxifahrer beginnt, euch dann aber immer mehr verliert in einer Welt aus organisiertem Verbrechen, Gewalt und Verrat.

Mafia war damals wegweisend, aber ... damals ist halt auch schon eine ganze Weile her. Zum Glück erschien Ende 2020 ein offizielles Remake des ersten Mafia, das Story und Charme des Originals wiederbelebt.

Und dieses Remake landet ab dem 13. August 2024 in Microsofts Game Pass! Und genau für die Art Spiel ist der Game Pass in seinen aktuell 400 unterschiedlichen Ausführungen wie gemacht.

Was bekomme ich in der Mafia: Definitive Edition?

Mit der Definitive Edition bekommt ihr die komplette Story des alten Mafia 1 in komplett neu entwickeltem Technikgerüst. Dazu gehören:

Eine 15- bis 20-stündige Singleplayer-Kampagne, in der ihr als Taxifahrer Tommy in die Fänge der Mafia geratet.

Filmreif inszenierte, abwechslungsreiche Schauplätze und Missionen. Mal ballert ihr euch durch ein Cafe, mal nehmt ihr an einem Autorennen mit uralten Karossen teil, mal infiltriert ihr ein Hotel, um einen gegnerischen Mafioso umzulegen und, und, und.

14:06 Mafia: Definitive Edition - Testvideo zum grandiosen Remake - Testvideo zum grandiosen Remake

Dank neuem Gameplay-Gerüst spielen sich Schießereien und Fahrpassagen deutlich runder als noch Anfang der 2000er.

Ihr kassiert Strafzettel, wenn ihr zu schnell oder über Rot fahrt. Wie im echten Leben.

Die Story gehört immer noch zu den besten Open-World-Geschichten und wird euch das Herz rausreißen.

Der Soundtrack ist fantastisch.

Im Vergleich zu Ubisoft und Co. geizt Mafia extrem mit Open-World-Drumherum. Ihr farmt keine Icons ab, sammelt keine Erfahrungspunkte, müsst keine Prozentbalken füllen - stattdessen erledigt ihr einfach die Hauptmissionen und könnt in der freien Fahrt die Stadt erkunden. Nicht mehr, nicht weniger.

Wer die volle 200-Stunden-Dröhnung sucht, dürfte hier für 40 Euro Kaufpreis ein bisschen enttäuscht verbleiben, aber umgekehrt ist Mafia genau die Art Spiel für ein Kurzabo im Game Pass. Ihr könnt es - wenn ihr wollt - an einem Wochenende durchspielen und dabei eine unheimlich gute Zeit erleben.

Alternativ ist die Definitive Edition aber auch in jedem größeren Steam Sale stark reduziert. Falls ihr also keine Lust auf den Game Pass habt, dann lohnt sich das Warten: Im Sale bekommt ihr das Spiel in der Regel mit 60 Prozent Rabatt für unter 20 Euro. Fürs einmalige Durchspielen kommt ihr mit einem Monat Game Pass aber im Schnitt günstiger weg.