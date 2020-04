Das nächste Magic-Set Ikoria: Reich der Behemoths dreht sich ganz darum, euch möglichst furchterregende Monster zusammenzubasteln - indem sie ihr sie ganz nach Belieben mutiert und trainiert. Wir stellen euch heute eine Preview-Karte vor, die euch dabei hilft: Die Kragenschreck-Mentorin.

Frillscare Mentor

Creature - Human Warrior



When Frillscare Mentor enters the battlefield, put a menace counter on target non-Human creature you control. (It can't be blocked except by two or more creatures)



(2 neutral & 1 red mana, tap card): Put a +1/+1 counter on each creature you control with menace.



Fortune favors the ferocious.