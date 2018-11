Epische Schlachten, hinterlistige Intrigen und erbitterte Blutfehden: Eine ganz normale Partie Commander in Magic: The Gathering! Dienstags um 19 Uhr stehen bei uns Kartenschlachten live auf Twitch auf dem Plan. Maurice, Jochen, Marco von Nerdkultur und ein Gast treten in Magic Nights an, um sich als König der Commander zu beweisen!

Klingt spaßig? Dann schaltet ein! Magic Nights findet auf unserem Twitchkanal Monsters and Explosions statt und ihr könnt auf den Sieger wetten, Preise abstauben und uns natürlich auch taktische Ratschläge geben, wenn wir Murks zusammenspielen! Wir freuen uns über jeden Zuschauer, der mit uns einen gemütlichen Kartenabend verbringen will.

Wenn ihr Feedback oder Verbesserungsvorschläge zu Magic Nights habt, schreibt sie uns gerne hier in die Kommentare, direkt live in den Chat oder auf Twitter unter dem Hashtag #MagicNights an @Froody42, @rischisseur oder @GuetigerGott.

Wer die letzte Folge verpasst hat, kann sie direkt hier anschauen. Alle Folgen Magic Nights findet ihr in unserer Sammlung auf Twitch.

Magic Nights von MONSTERSANDEXPLOSIONS auf www.twitch.tv ansehen