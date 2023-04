Richard Garfield arbeitet an einem neuen Strategiespiel - und möchte die Magie von Magic: The Gathering zurückbringen.

Fans von Magic - The Gathering dürfen sich freuen. Denn der Erfinder des Kartenspiels Richard Garfield gründet ein neues Studio und arbeitet bereits an seinem ersten Projekt Chaos Agents. Das Strategiespiel soll die Magie von Kartenspielen zurückbringen, so Garfields Ambitionen, die er in einem Interview mit GamesBeat verrät.

Chaos Agents: Das neue Spiel des Magic-Erfinders

Für die Gründung des neuen Spielestudios Popularium schließt sich Garfield mit den Branchen-Veteranen Skaff Elias, Arka Ray und Jon Bankard zusammen. Die vier Gründer haben bereits an großen Spielereihen wie Magic: The Gathering, Hearthstone, Halo und World of Warcraft gearbeitet.

Die Gründung des Studios und das erste Projekt Chaos Agents wurden nun bei einem geschlossenen Event angekündigt.

Was ist Chaos Agents denn nun? Das Projekt wird von den Entwicklern selbst als Genre-Mix bezeichnet und auf dem PC und im Web-Browser spielbar sein. Mit Chaos Agenst will Garfield in das Gebiet der Auto Battler vorstoßen. Über 60 Helden aus fünf Alien-Völkern sollen dabei für Spielerinnen und Spieler bereit stehen.

Bei der Geburt der Charaktere werden zufällig Skills zugewiesen und die Spieler können entscheiden, ob sie sich auf den Chaos-Skill oder den Summoner-Skill konzentrieren wollen. Diese Rollenspiel-Elemente sollen jeden Helden einzigartig machen.

Mehr ist aktuell zum eigentlichen Gameplay-Loop nicht bekannt. Auf ihrer Website erklären die Entwickler, dass der Chaos Agent Simulator noch 2023 ausgerollt wird. Ihr könnt euch schon jetzt für einen Zugang registrieren. Außerdem gibt es erste Konzept-Zeichnungen zu sehen:

Die verlorene Magie von Magic

Die Studiogründer sprechen im Interview mit GamesBeat über die verlorene Magie von Magic - The Gathering. Garfield kommentiert das wie folgt:

Etwas hatte sich an Magic verändert. [...] Es war cool, wenn du einen Drachen hattest und deine Freunde nicht. Aber je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr ging das verloren. Es wird immer mehr zu einem Spiel, bei dem man manipuliert und den üblichen Decks folgt. Die Karten sind keine Schätze mehr, sondern werden zu Waren, die man auf dem Markt kaufen kann. Das ist der Punkt, an dem etwas verloren geht.

Die Vision einer einzigartigen Sammlung möchte das Team nun in digitaler Form mit Chaos Agents zurückbringen. Auch die Idee eines Auto-Battlers hat es Garfield stark angetan. Darin sieht er großes Potenzial für Multiplayer-Spiele mit strategischen Elementen.

So soll Chaos Agents leicht zugänglich sein, aber gleichzeitig auch die Möglichkeit für komplexe Vertiefung bieten. Es soll nicht überfordern, indem es Spieler direkt in 1vs1-Matches wirft, sondern ein richtiges Mehrspieler-Erlebnis bieten.

Was sagt ihr zum neu angekündigten Projekt von Richard Garfield? Freut ihr euch auf Chaos Agents? Spielt ihr Auto Battler vielleicht schon? Oder schreckt euch das Genre eher ab? Und stimmt ihr Garfields Aussage zu, dass die Magie des Kartenspiels Magic -The Gathering mit der Zeit verloren gegangen ist? Schreibt uns eure Meinung doch gerne in die Kommentare!