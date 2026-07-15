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Im neuen Steam-Spiel Nothing darf man absolut gar nichts tun und Spieler sind »begeistert« [Best of GameStar]

Auf Steam findet gerade ein kostenloses Spiel mit 94 Prozent positiven Kommentaren viel Aufmerksamkeit für sein absolut absurdes Konzept.

Profilbild von Jenny Nitsche

Jenny Nitsche
15.07.2026 | 13:35 Uhr

In Nothing habt ihr eine einzige Anweisung: nichts tun. In Nothing habt ihr eine einzige Anweisung: nichts tun.

Am 10. Januar 2024 veröffentlichte der Entwickler Pixelatto den kostenlosen Psycho-Horror Nothing auf Steam und entfachte schnell Interesse innerhalb der Community. 

Bis heute hat Nothing bereits eine positive Bewertung von 95 Prozent bei über 8.000 Bewertungen. Wenn man sich allerdings die Beschreibung von Nothing durchliest, klingt das Spiel absolut nicht spaßig - aber genau da liegt der Hund begraben.

Wie Nothing funktioniert

Ihr habt richtig gelesen: Das Besondere an dem Spiel ist - wie es der Titel schon andeutet - das Nichtstun. Startet einfach das Spiel - und das war’s dann auch schon. Ihr macht einfach rein gar nichts. Und das so lange wie möglich, denn jeder Tastendruck führt zum Game Over.

Hier gibt es nichts zu sehen, weitergehen! Hier gibt es nichts zu sehen, weitergehen!

Auch die Beschreibung auf Steam fällt dementsprechend kurz aus:

Das schwierigste Spiel, das ihr jemals spielen werdet. Oder nicht? Tut einfach nichts, während die Zeit läuft. Falls ihr etwas tut, verliert ihr. Falls ihr nichts tun nicht mögt, spielt stattdessen etwas.

Etwas - oder Something - ist ein weiteres Spiel, das Pixelatto zwei Tage später veröffentlichte. Anders als im Vorgänger verliert ihr, wenn ihr nichts tut. 

Auch der Preisunterschied war anfangs enorm: Während der Entwickler Nothing kostenlos zur Verfügung stellte, zahltet ihr anfangs für Something fast 100 Euro. Vielleicht woltlte er dadurch ja seine Produktionskosten von Nothing wieder reinholen - laut eigenen Aussagen hat die Entwicklung sage und schreibe 100 Euro verschlungen. Schließlich wurde das Spiel aufwändig mit Unity entwickelt.

Inzwischen wurde der Preis von Nothing auf rund einen Euro angehoben, Something ist dagegen gratis.

Video starten 2:16 40.000 Reviews, 89 Prozent positiv: Das ist das beliebteste Backrooms-Spiel auf Steam

Rezensionen sorgen für den Hype um Nichts

Nothing ist wieder ein typisches Beispiel dafür, dass auf Steam manchmal auch komplette Jokes Top-Bewertungen absahnen, weil die Leute sich gerne in den Steam-Rezensionen vergnügen.

Das zeigte uns schon das »interaktive Meme-Spiel« Bears, Vodka, Balalaika, über das Kollegin Natalie berichtet:

Wenn die Steam-Reviews besser sind als das Spiel, haben die Entwickler alles richtig gemacht
von Natalie Schermann
Wenn die Steam-Reviews besser sind als das Spiel, haben die Entwickler alles richtig gemacht

Die Community hat den Witz gleich verstanden. So bewertet ein User Nothing »besser als Overwatch 2« oder ein anderer stellte das Spiel sogar »innovativer als Starfield« dar und schlug es für die Steam Awards 2024 vor.

Es gibt aber auch User, auf die Nothing eine höchst psychologische Auswirkung hat. So beschreibt der User aspa:

Es ist so ein tiefgründiges Spiel. Es bringt dich dazu, über dein Leben nachzudenken. Es regt einfach zum Nachdenken an.

Vielleicht wollte Pixelatto mit Nothing bei den Leuten ja auch eine tiefschürfende Auseinandersetzung mit seiner eigenen Existenz erreichen? Das weiß nur er selbst.

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Was haltet ihr von dem Konzept? Was macht ihr, wenn ihr nichts tut? Wie sieht Nichts tun für euch aus? Da es so wenig kostet, werdet ihr euch selbst mal an Nothing heranwagen oder ist das eher reine Zeitverschwendung für euch? Würdet ihr dann den Nachfolger Something spielen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!

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