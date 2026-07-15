»Tausende Euro an Spielen und die Baby-Fotos meines Sohnes... alles weg« - Microsoft löscht offenbar Account mit 25 Jahren Historie

Erst gehackt und dann Account von Microsoft gelöscht? Ein Streamer zeigt sich fassungslos über den Microsoft Support.

Streamer Joshua Khane teilt auf X schockiert seine Erfahrungen mit dem Microsoft Support. Seinem Post zufolge sei sein Microsoft-Konto einfach gelöscht worden, nachdem ein Hacker es übernommen hatte. Durch den Schritt sei weiterer Missbrauch zwar nicht mehr möglich, allerdings wären auch tausende Euro an Spielen und private Bilder wie die Baby-Fotos seines Sohnes, die mit dem Account verknüpft waren, für immer verloren.

In den Kommentaren zeigen sich viele fassungslos über das Vorgehen von Microsoft, während andere User dazu mahnen, ihre Accounts besser zu schützen, um gar nicht erst in solche Situationen zu kommen. Spannend in diesem Zusammenhang ist auch, dass ein User Microsoft kürzlich genau wegen eines solchen Falles verklagt und gewonnen hat - mehr dazu weiter unten.

Der Post von Joshua Khane schlägt auf X auf jeden Fall große Wellen und wurde über 4 Millionen Mal angezeigt. Er sammelte zudem über 4.000 Kommentare auf der Plattform:

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Der niederländische Content Creator mit fast 4.000 Followern zeigt sich schockiert und verzweifelt. Er teilt in seinem X-Beitrag einen Screenshot der Mail vom Microsoft Support, die sich zusammengefasst so liest:

Bei Microsoft steht der Schutz deines Accounts an erster Stelle. Wir haben die Kaufaktivitäten des Microsoft-Accounts genau unter die Lupe genommen und basierend darauf festgestellt, dass es zu einem nicht authorisierten Zugriff kam. [...] Um weiterem Missbrauch vorzubeugen, haben wir deinen Account permanent gebannt. Das ist nicht rückgängig zu machen und stellt sicher, dass deine Daten geschützt bleiben.

Microsoft begründet den drastischen Schritt damit, dass die Sicherheitsinformationen des Accounts bereits geändert wurden. Aufgrund der internen Security-Protokolle, sowie der Bedingungen in Microsofts Services Agreement, sei es ihnen nicht gestattet, die Sicherheitsinformationen noch einmal upzudaten oder wiederherzustellen, nachdem sie angepasst wurden.

Generell geht es bei Microsoft gerade turbulent zu, mehr zu den Entlassungen und Umstrukturierungen im Unternehmen, erfahrt ihr in unserem Video:

25:00 Das Xbox-Debakel - Jetzt sind nur noch 3 Wahrheiten sicher!

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Schock und Wut treffen auf Unverständnis

Bleibt abzuwarten, ob der Account wirklich verloren ist oder Microsoft sich den Fall nach der Aufruhr nach X nochmal genauer anschaut. Viele zeigen unter dem Post ihre Anteilnahme und kritisieren das Unternehmen scharf. User That One Guy findet etwa klare Worte:

Ganz ehrlich, sie könnten ihn wiederherstellen, sie haben einfach beschlossen, es nicht zu tun, weil ihnen ihre User am Arsch vorbeigehen. Es hat sie nie gekümmert. Es ist ein riesiges Unternehmen, das deine Informationen an den verkauft, der das meiste bietet. [...] Es tut mir leid, dass dir das passiert ist. Es ist wirklich scheiße. [...] Menschen machen sich über dich lustig, aber wenn es ihnen passiert, sind sie die ersten, die ihrem Ärger lautstark Luft machen.

Neben viel Mitgefühl erntet der Streamer aber auch Kritik in den Kommentaren. So schreibt Macroblock etwa in seiner Antwort:

Hör zu, ich hab bestimmt keine Freude am Schmerz von jemand anderem und ich will es dir nicht reinreiben, aber 25 Jahre an Daten ausschließlich in einer Cloud zu speichern und dann auch noch in einer von Microsoft, bedeutet, dass man es echt drauf anlegt. Ich weiß, du weißt das jetzt, aber ... erstell ein Backup von deinen Sachen. Ein Backup heißt zwei Kopien. Immer.

Andere sehen es ähnlich und äußern Unverständnis darüber, wie man wichtige und persönliche Daten ausschließlich auf OneDrive speichern könne. Eine bittere Lektion, die Khane inzwischen gelernt hat, wie er in den Kommentaren klarstellt. Er erkennt an, dass seine Sicherheitsmaßnahmen unzureichend waren, betont aber auch, dass er sich auf Microsoft verlassen habe, seine Daten und Spiele für ihn sicher aufzubewahren und er hier eben trotz allem das Opfer sei.

Ein Nutzer hat Microsoft genau deshalb verklagt - und gewonnen

Übrigens hat ein Nutzer in Brasilien die gleiche Mail vom Kundenservice erhalten, nachdem sein Account gehackt wurde. Er hat das allerdings nicht auf sich sitzen lassen und ist vor Gericht gezogen. Überraschenderweise gewann er den Prozess, sodass Microsoft jetzt nicht nur seinen Account wiederherstellen muss, sondern ihm sogar Schadensersatz zahlen.

Ein Schritt, den sich basierend auf diesem Fall nun auch Khane überlegen kann. Allerdings gibt es einen Haken: In Brasilien ist der Verbraucherschutz stark aufgestellt und stellt den Menschen sogar kostenlose Anwälte zur Verfügung, um solche Fälle gegen Konzerne auszufechten. In Europa oder den USA müssen diese Kosten in der Regel selbst getragen werden, sodass sich ein Prozess nicht für jeden auszahlt. Mehr zu diesem Fall und verwandten Themen lest ihr in der Link-Box.