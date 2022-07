Manor Lords: Eines der meisterwarteten Aufbauspiele wurde umfassend umgebaut

Mittelalter, Aufbau, große Echtzeitschlachten: Manor Lords setzt auf Elemente, die das Herz vieler Spielerinnen und Spieler höher schlagen lassen. Wohl auch deshalb gehört das Spiel zu den meistgewünschten kommenden Titeln auf Steam, obwohl es noch kein Release-Datum hat. Und seit der Ankündigung hat sich so einiges an der ursprünglichen Vision des Spiels verändert.

In einem ausführlichen Blogeintrag auf Steam stellt der Entwickler nun vor, was wir von Manor Lords erwarten dürfen. Und das ist ziemlich viel! Einige der Änderungen haben wir bereits Ende 2021 angesprochen, nun gibt es aber noch mehr zu sehen. Wenn euch mittelalterliche Aufbauspiele begeistern, solltet ihr übrigens unbedingt auch einen Blick auf Farthest Frontier werfen:

Viele Spielelemente überarbeitet

Seit 2020 hat der Entwickler sich Zeit genommen, das Feedback der Community zu analysieren und auf deren Wünsche einzugehen. Dabei herausgekommen ist eine neue Version von Manor Lords, die dank tatkräftiger Helfer auf ein ordentliches Maß historische Authentizität setzt und es sich zum Ziel macht, eine mittelalterliche Stadt des 14. Jahrhunderts glaubhaft nachzubilden.

Außerdem werden zahlreiche Gameplay-Verbesserungen angekündigt, die wir hier nicht in aller Vollständigkeit aufzählen können. Einige Highlights wollen wir aber vorstellen:

Ein neuer Look

Ursprünglich mischte Manor Lords verschiedene europäische Baustile des 10. bis 15. Jahrhunderts, nun soll es aber nach Rücksprache mit der Community und mit der Hilfe eines Experten für süddeutsche Architektur ins Heilige Römische Reich des 14. Jahrhunderts gehen.

Aber die Städte sollen nun nicht nur anders aussehen, sondern auch ihr Bau anders funktionieren. So baut ihr Wohnhäuser nun samt kleiner, anpassbarer Hinterhöfe, in denen Platz für Gemüsebeete, Hühnerställe und Ähnliches bleibt. Später könnt ihr die Häuser zu Handwerkern wie Bäckern oder Schneidern upgraden und so diese im Stadtzentrum ansiedeln lassen.

Um realistischere Städte zu ermöglichen, wurde schließlich auch die Größe der Regionen erhöht, in der diese gebaut werden. Zwar ist ein 1:1 Maßstab laut Entwickler technisch nicht machbar, aber es sind nun deutlich größere Städte möglich.

Echtzeitkämpfe und Rekrutierung

Neben dem Aufbaupart sollte Manor Lords von Anfang an auch Echtzeitkämpfe bieten, die im Trailer an Total-War-Spiele erinnern. Eure Einheiten können etwa verschiedene Formationen einnehmen oder sich unter Beibehaltung dieser taktisch zurückziehen. Außerdem spielen auch Wetter und Terrain eine Rolle: Wenn eure Kämpfer etwa erst einen Hügel erklimmen müssen, haben sie es schwerer, die Gegner anzugreifen.

In letzter Zeit wurden alle Animationen neu erstellt und das Aussehen eurer Truppen und Einwohner angepasst und verbessert. Außerdem wurde das Rekrutierungssystem umfassend geändert.

Anstatt Söldner anzuheuern schickt ihr nun wirklich eure Bauern in die Schlacht und rüstet sie vorher mit verschiedenen Waffen, Schilden und Rüstungsteilen aus. Später sollt ihr sogar die Rüstung einzelner Kämpfer verbessern können.

Manor Lords wird größer

Zuletzt kündigt der Entwickler gleich mehrere neue Partnerschaften an, die der Entwicklung von Manor Lords helfen sollen. So habe er finanzielle Unterstützung von Epic Games erhalten, außerdem werde Manor Lords ebenfalls auf GOG veröffentlicht und von dieser Seite ebenfalls unterstützt. Manor Lords konnte schließlich den Indie-Publisher Hooded Horse als Partner gewinnen, der die Entwicklung finanziell und mit Übersetzungen und Marketing-Maßnahmen unterstützt.

Wenn ihr Manor Lords selbst ausprobieren wollt könnt ihr euch jetzt für eine geschlossene Alphaphase bewerben. Dazu müsst ihr dem Discord-Server mit dem Einladungslink beitreten und dort dem Alpha-Bot eine Nachricht mit den Befehl !alpha schicken. Ihr erhaltet eine E-Mail-Bestätigung, wenn ihr ausgewählt wurdet - das kann allerdings eine Weile dauern.

Was haltet ihr von Manor Lords? Überzeugt euch der nach Realismus strebende Ansatz des Entwicklers? Oder hattet ihr euch für das Spiel eher eine andere Richtung erhofft? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!