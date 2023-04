Manor Lords: Entwickler baut tagelang neues Feature und löscht es wieder, weil es nicht historisch ist

Der Mittelalter-Aufbautitel Manor Lords gehört wohl zu den heißerwartetesten Titeln seines Genres für das Jahr 2023. Eines der hervorstechenden Merkmale abseits des überzeugenden Gameplays und der fantastischen Grafik ist die historische Genauigkeit.

Letzteres geht auf die Überzeugung des Entwicklers Greg Styczen zurück und hat nun zu einem Entschluss seinerseits geführt, den er auf Twitter bekanntgab. Denn viele Spielerinnen und Spieler hatten sich laut ihm nach dem Playtest vor einiger Zeit ein Stadtwachensystem gewünscht. Das hat er prompt umgesetzt - und wieder gelöscht.

Nach mehreren Tagen Arbeit saß er vor vollbrachter Arbeit, jedoch brachten Recherchen das Gebilde buchstäblich zum Einsturz: Auch wenn es schmerzhaft ist, das Feature ist nicht historisch belegbar. Deshalb entferne ich es.

Gemischte Reaktionen

Unter dem Post des Entwicklers zeigt sich ein uneinheitliches Meinungsbild. Die meisten können die Entscheidung verstehen, doch einige meinen auch, dass solch ein System durchaus enthalten bleiben könnte - zumindest als optionale Komponente.

Doch dies lehnt er ab, da es Balancing arg erschweren würde. Greg Styczen geht auf viele weitere Punkte ein. So entspinnen sich im Laufe des Threads wahre Fachsimpeleien zwischen Geschichtsfans, denn eine Stadtwache hat es scheinbar durchaus mancherorts im mittelalterlichen Europa gegeben. Aber eben nicht flächendeckend im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, in dessen Grenzen wir in Manor Lords Städte errichten.

Schlussendlich fasst Styczen seine Marschroute für die weitere Entwicklung folgendermaßen zusammen:

Ich finde Gamification und Vereinfachung von Ideen gut. Doch wenn etwas mit Sicherheit falsch ist, werde ich es entfernen. Es gibt ja so viele akkurate, historisch belegte Ideen, aus denen sich spaßiges Gameplay machen lässt. Manor Lords Entwickler

Wo steht ihr? Findet ihr den Schritt übertrieben oder stimmt ihr den Überlegungen des Manor Lords Entwicklers zu? Sollten Spiele es mit der historischen Genauigkeit derart streng nehmen? Oder ist auch bei Titeln wie Manor Lords, die möglichst exakt sein wollen, ein großzügigerer Ansatz zielführender - vor allem wenn Inhalte bereits fertig gebaut sind? Verratet uns doch eure Meinung hierzu in den Kommentaren!