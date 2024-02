Nintendo Switch: Jetzt gibt's das erste große Spiele-Highlight 2024 kostenlos zum Testen

Mario trifft auf seinen ältesten Rivalen (nein, das ist nicht Bowser!). Macht das Spaß? Das verrät euch die neue Demo!

Die Nintendo Switch geht 2024 voraussichtlich in ihr letztes Jahr. Schon seit geraumer Zeit spuckt die Gerüchteküche immer wieder spannende Infos zur Switch 2 aus. Hat der betagte Handheld-Hybrid damit schon ausgedient? Mitnichten!

Auch in diesem Jahr erscheinen noch einige Highlights für die Switch. Mario vs. Donkey Kong ist eines davon, schließlich ist es das Remake des 2004 für den Game Boy Advance erschienenen Originals, das seinerzeit gute Wertungen einheimste.

Jetzt gibt es eine Demo im Nintendo eShop. Wenn ihr noch nicht wisst, ob der am 16. Februar 2024 erscheinende Titel etwas für euch ist, habt ihr nun die Möglichkeit, es herauszufinden.

Worum geht's in Mario vs. Donkey Kong?

Die Handlung ist Nintendo-typisch eher Beiwerk als tragendes Spielelement: Donkey Kong glotzt TV und sieht in der Werbung einen Spot für niedliche Mario-Spielzeugfiguren. Der Affe will eine haben, düst in die Stadt zum Laden und blickt auf ein Ausverkauft -Schild.

DK wäre nicht DK, wenn er einfach zurück nach Hause dackeln würde. Nein, er klaut einfach alle Exemplare aus der Fabrik und Mario erwischt ihn bei seinem Diebstahl. Kurzerhand nimmt der Klempner die Verfolgung auf.

In den stolzen 130 Levels müsst ihr Schalter umlegen, Rätsel lösen, Gegner ausweichen und mehr - alles, um am Ende die Tür in die nächste Stage zu erreichen. Klingt einfach, wird aber nicht zuletzt aufgrund des Zeitlimits vor allem im späteren Spielverlauf anspruchsvoller.

Dieser Übersichtstrailer zeigt euch mehr vom Gameplay:

2:56 Mario vs. Donkey Kong zeigt kurz vor Release einen umfangreichen Übersichts-Trailer

Wie installiere ich die Demo? Nehmt eure Nintendo Switch zur Hand, öffnet dort den eShop und ruft die Shop-Seite von Mario vs. Donkey Kong auf. Dort findet ihr dann die Schaltfläche Demo herunterladen .

Ihr könnt die Demo sogar im lokalen Koop ausprobieren. Dann schlüpft einer in die Haut von Mario, der andere spielt Toad und kann den Klempner unterstützen.

Habt ihr die Demo ausprobiert und wenn ja, wie gefällt euch das Spiel bislang? Oder interessiert euch Mario vs. Donkey Kong mal so überhaupt nicht und ihr wartet vielmehr auf das nächste große 3D-Mario-Abenteuer? Holt ihr euch den Switch-Nachfolger direkt zum Release oder wartet ihr ab, bis die Spieleauswahl größer ist? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!