Disney stellt gerade heimlich Filme ein und Marvel-Fans glauben zu wissen, welchen Superhelden es erwischt hat

Doch kein neuer Flug über die Kinoleinwand für Rhodey? Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Disney hat 2023 einhundertjähriges Bestehen gefeiert. Eigentlich ein freudiger Anlass, doch um es kurz zu machen: Das letzte war ein desaströses Jahr für den Medienriesen. Das sagen zahlreiche Branchenexperten und das belegen vor allem die nackten Zahlen.

Von acht großen Disney-Kinostarts haben sieben Filme an den Kinokassen enttäuscht. Das betrifft nicht nur Fortsetzungen wie Indiana Jones und das Rad des Schicksals, das bei einem Budget von rund 295 Millonen US-Dollar nur etwas mehr als 383 Millionen US-Dollar einspielen konnte.

Vor allem Marvel hat nachgelassen. Weder Ant-Man and the Wasp: Quantumania noch The Marvels konnten an die Erfolge früherer MCU-Tage anknüpfen und gelten als finanzielle Sorgenkinder im Hause Disney. Und das könnte nun Folgen haben.

Disney setzt den Rotstift an

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat Disney-CEO Bob Iger auf einer Konferenz verraten, dass als Reaktion auf das schwache Jahr 2023 hinter den Kulissen mehrere Projekte eingestellt wurden:

Wenn wir über die Verbesserung unseres Filmangebots sprechen, gibt es drei Ansätze. Einer ist, dass man Dinge, an die man nicht mehr glaubt, aufgeben muss. Und das ist in diesem Geschäft nicht einfach. […] Es ist eine Beziehung entweder zu deinen Mitarbeitern oder zu einer kreativen Gemeinschaft. Und das ist keine einfache Sache. Aber man muss diese schwierigen Entscheidungen treffen. Wir haben diese schwierigen Entscheidungen tatsächlich getroffen. Wir haben das nicht öffentlich gemacht.

Das Ziel dieser harten Maßnahmen: Man wolle das zukünftige Line-Up an Filmen optimieren und sich dadurch möglichst stark aufstellen.

Man muss alles auf den Prüfstand stellen, was man macht und woran man glaubt. Und man muss den Standpunkt einnehmen, dass gut nicht gut genug ist. Man muss grundsätzlich nach Perfektion streben.

The Marvels ist der bisherige finanzielle Tiefpunkt des Marvel Cinematic Universe. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

War es das für Armor Wars?

Auch das Marvel Cinematic Universe könnte als eines von Disneys wichtigsten Standbeinen von den Maßnahmen betroffen sein. Auf Reddit zerbrechen sich Fans bereits den Kopf, welches Superhelden-Projekt aufs Abstellgleis geschoben wurde. Ein oft genannter Kandidat: Armor Wars.

Offiziell bestätigt hat Disney bislang noch nichts. CEO Bob Iger erklärt nur, dass er nicht an die oft in den Medien diskutierte Superhelden-Müdigkeit glaubt, sondern sein Unternehmen vielmehr in der Pflicht sieht, einfach gute Filme zu liefern:

Viele Leute denken, dass das Publikum [von Superhelden] müde ist. Es ist keine Publikumsmüdigkeit. Sie wollen großartige Filme. Und wenn die gut sind, werden [die Zuschauer] auch kommen.

Sorgenkind Armor Wars? Das Projekt wurde bereits 2020 von MCU-Mastermind Kevin Feige angekündigt - damals noch als Serie für den Streaming-Service Disney Plus. Später wurde Armor Wars aber plötzlich doch in den Stand eines Kinofilms erhoben. Seitdem herrscht Funkstille rund um das Projekt.

Selbst die sonst sehr redseligen Marvel-Leaker wie DanielRPK oder The Cosmic Circus meldeten sich in den vergangenen Monaten auffällig selten mit Insiderwissen rund um Armor Wars.

Zuletzt spielte Rhodey in Secret Invasion eine große Rolle, doch die Serie auf Disney Plus wurde von Fans wie Kritikern zerrissen. Bedenkt man Bob Igers obiges Zitat, wäre es nicht undenkbar, dass Marvel die mit Secret Invasion verbundenen Story-Stränge und Figuren lieber erst einmal in der Versenkung verschwinden lässt.

Armor Wars soll die Geschichte von Rhodey weitererzählen, doch viel mehr ist bis heute nicht zur Story bekannt. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Auch zur Handlung wissen wir bis heute erstaunlich wenig. Falls ihr auch nach fünf Jahren noch nie Avengers: Endgame gesehen habt, solltet ihr bitte nicht auf den nun folgenden Spoiler-Kasten klicken:

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler In Armor Wars soll James Rhodey Rhodes a. k. a. War Machine (Don Cheadle) zurückkehren, um nach dem Tod seines besten Freundes Tony Stark mit dessen Erbe konfrontiert zu werden. Denn Tonys Erfindungen sind noch immer da draußen und können in den falschen Händen enormen Schaden anrichten. Die Gerüchteküche rund um Armor Wars besagt, dass für den Film auch der charismatische Bösewicht Justin Hammer (Sam Rockwell) aus Iron Man 2 zurückkehren könnte. Aber auch hier gilt: Selbst diese Gerüchte nehmen für MCU-Verhältnisse erstaunlich wenig Fahrt auf. Zudem bleibt fraglich, wie das MCU mit dem in Secret Invasion offenbarten Fakt verfährt, dass es sich bei dem Rhodey seit dem Ende von Captain America: Civil War um einen Skrull gehandelt hat - dieser Twist ist bei vielen Fans nämlich absolut verhasst.

Ob Armor Wars wirklich der Disney-Schere zum Opfer gefallen ist, bleibt abzuwarten. Da für das restliche Jahr 2024 mit Deadpool & Wolverine nur ein einziger MCU-Film ansteht, wird sich Marvel wahrscheinlich in den kommenden Monaten zu den Zukunftsplänen äußern. Spätestens dann wissen wir mehr.

Abseits von Marvel hat Disney für 2024 übrigens noch einige spannende Kinostarts in petto: Neben Planet der Affen 4: New Kingdom dürften unter anderem die Fortsetzung des Animations-Hits Alles steht Kopf sowie Alien: Romulus auf der Watchlist vieler Cineasten stehen.

Auf welchen Film freut ihr euch 2024 noch ganz besonders - nicht nur auf Disney bezogen. Schreibt uns eure Favoriten gerne in die Kommentare!