Hideo Kojima bezeichnet einen Marvel-Star als “erbärmlich und unattraktiv” - meint das aber als Kompliment

Kult-Entwickler Hideo Kojima ist von Oscar Isaacs Performance in Moon Knight ganz begeistert. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Hideo Kojima ist ein riesiger Film-Fan. Um euch davon selbst zu überzeugen, müsst ihr nur mal einen Blick auf Metal Gear Solid oder Death Stranding werfen: Die Spiele der Entwickler-Legende strotzen geradezu vor filmreifen und teilweise sogar stundenlangen Cutscenes und mittlerweile hat Kojima eine Menge Schauspiel-Größen um sich geschart.

Wer Kojima außerdem auf Social Media folgt, bekommt natürlich unmittelbar seine Liebe für Filme und TV-Serien mit. Zum Beispiel auf X (ehemals Twitter) teilt er regelmäßig Reviews und seine Ansichten zu den Produktionen, für die der Spieleentwickler brennt. (Für Mad Max ist Kojima zum Beispiel Feuer und Flamme.)

Marvel-Fan Kojima mag auch Moon Knight

Jetzt hat Kojima Moon Knight nachgeholt. Die Marvel-Serie läuft bereits seit März 2022 bei Disney Plus, doch der Kult-Entwickler hatte es damit nicht allzu eilig. Für die erste Episode trifft Kojima schon einmal ein positives Fazit und lobt vor allem die Performance des Hauptdarstellers Oscar Isaac mit … eher ungewöhnlichen Worten.

Werft am besten selbst einen Blick auf Kojimas Review zu Moon Knight:

Ich bin ein großer Fan von Oscar Isaac und wollte mir deswegen schon immer mal Moon Knight anschauen. Ich habe allerdings gewartet, bis [die Serie] auf Blu-ray rauskommt. Jetzt habe ich Disney Plus abonniert, um mir die Doku dazu anzusehen und mir dabei gleich die erste Episode angeguckt. Was für eine Überraschung! Das ist so innovativ! Das Design, die Welt, die Tonalität, das Pacing - sowas habe ich zuvor in noch keinem Superhelden-Film gesehen. Allen voran ist die Hauptfigur Steven einsam und schwach. Ich hätte mir Oscar Isaac niemals so erbärmlich und schwach vorgestellt - aber das ist was Gutes. Oscar Isaac übertrifft auch in dieser herausfordernden Rolle alle Erwartungen. Exzellentes Casting. Ich freue mich sehr darauf, mehr davon zu sehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Oscar Isaac spielt in Moon Knight nicht nur eine Rolle

Kleine Spoiler-Warnung: Da sich Kojimas Review auf die erste Episode beschränkt, dürfte sich der Spieleentwickler und Filmfan über einen anstehenden Twist freuen. Bei Steven Grant handelt es sich um eine abgespaltene Persönlichkeit des abgebrühten Söldners Marc Spector, der natürlich ebenfalls von Isaac gespielt wird. Wer Moon Knight zu Ende gesehen hat, weiß natürlich, dass das noch nicht alles war …

Mit einem Wertungsdurchschnitt von 86 Prozent bei Rotten Tomatoes zählt Moon Knight zu den besseren TV-Serien des Marvel Cinematic Universe bei Disney Plus. Auch Fans zeigen sich mit 89 Prozent ziemlich angetan von Oscar Isaacs MCU-Debüt.

1:57 Moon Knight: Offizieller Trailer zur Marvel-Serie mit Oscar Isaac

Wie steht es um Moon Knight: Staffel 2?

Aktuell ist nicht bekannt, ob Moon Knight eine zweite Staffel bekommt. In der Vergangenheit kamen immer wieder mal Hinweise darauf auf, doch offiziell bestätigt wurde eine weitere Season nie. Da Marvel nach dem Debakel um Secret Invasion und Daredevil: Born Again seine Serien-Strategie überdenkt, lässt sich aktuell nur schwer eine zuverlässige Prognose treffen.

Habt ihr Moon Knight bereits gesehen und wenn ja, wie gut hat euch die MCU-Serie mit Oscar Isaac in der Titelrolle gefallen? Welche TV-Serie des Marvel Cinematic Universe ist eurer Meinung nach die beste und auch die schlechteste? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an kommende Marvel-Filme und -Serien? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!