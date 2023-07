Fieser Marvel-Twist könnte Avengers: Endgame noch düsterer machen - doch Fans streiten darüber

Marvel-Fans diskutieren darüber, wann Rhodey (Don Cheadle) vor Secret Invasion von einem Skrull ersetzt wurde. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Die neueste Marvel-Serie ist vorbei und bringt Fans zum Diskutieren. Allerdings nicht nur, was die Qualität von Secret Invasion anbelangt oder dass das MCU mit G'iah eine neue und ziemlich übermächtige Superheldin bekommen hat. Viele Zuschauer sind sich uneinig darüber, wann James Rhodey Rhodes von einem Skrull ersetzt wurde.

Und sollte eine ziemlich fiese Theorie tatsächlich zutreffen, würde das Avengers: Endgame rückblickend noch einen ganzen Ticken düsterer gestalten.

Wann wurde Rhodey durch einen Skrull ersetzt?

Worum geht es? In Secret Invasion wurde offenbart, dass der beste Kumpel von Iron Man mit einem Skrull ausgetauscht wurde. Wann genau damit der echte Colonel Rhodes von der Bildfläche verschwand und ein Skrull an seiner Stelle agierte, bleibt allerdings offen.

Fans haben zwei plausible Theorien

Diesbezüglich gibt es zwei verschiedene Theorien:

Rhodey wurde bereits kurz nach Civil War von einem Skrull ersetzt Rhodey wurde erst nach Endgame von einem Skrull ersetzt

Warum die einen Fans an Theorie #1 glauben …: Da in der letzten Folge von Secret Invasion der echte Rhodey in einem Krankenhauskittel zu sehen ist und Rhodey sich nicht darüber im Klaren zu, dass er von der Hüfte abwärts gelähmt ist, befürchten einige Zuschauer das Schlimmste: James Rhodes verschwand bereits nach Civil War von der Bildfläche.

Diese Vermutung löst natürlich starke Gefühle in der Marvel-Community aus. Sollte Rhodey tatsächlich nach Civil War von einem Skrull ersetzt worden sein, würde das bedeuten, dass gar nicht der echte War Machine am Kampf gegen Thanos beteiligt war. Aber am schlimmsten wäre: Tony Stark hätte sich gar nicht von seinem echten Freund verabschiedet - und Rhodey wüsste gar nicht, dass Tony mittlerweile tot ist.

… und warum die anderen Fans ihre Zweifel daran hegen: Allerdings ist davon nicht jeder überzeugt. So wird argumentiert, dass Rhodeys Krankenhauskittel anders als der aussieht, den er in Secret Invasion trägt. Außerdem ist War Machine in Infinity War und Endgame noch mit einer Prothese zu sehen, die ihm das Laufen ermöglicht - und die fehlt erst in The Falcon and the Winter Soldier.

Darum glaubt ein anderer Teil der Community, dass Rhodey frühestens nach Endgame von einem Skrull ersetzt werden dürfte - eine definitive Antwort auf diese Frage gibt es zum aktuellen Zeitpunkt allerdings nicht.

Der War Machine-Film könnte die Antwort liefern

Was letztendlich stimmt oder nicht, dürfte sich im Marvel Cinematic Universe erst mit der Zeit zeigen. Fest steht zumindest, dass Darsteller Don Cheadle seinen eigenen MCU-Film spendiert bekommt: Armor Wars war ursprünglich als TV-Serie geplant, die Pläne dafür wurden dann aber jedoch umgeschmissen.

Wann Armor Wars erscheint, ist aktuell nicht bekannt. Spätestens darin dürfte aber geklärt werden, wann genau Rhodey von einem Skrull ersetzt wurde. Dass wir vielleicht schon früher in Captain America: Brave New World oder Thunderbolts eine Antwort bekommen, ist ebenfalls nicht ausgeschlossen: Rhodey könnte auch hier eine Rolle spielen.

Mehr zu den kommenden Marvel-Filme und -Serien erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Welche Theorie klingt für euch plausibler und wann wurde Rhodey eurer Meinung nach von einem Skrulls ersetzt: Schon nach Civil War oder erst nach Endgame? Wie gut hat euch die Marvel-Serie Secret Invasion insgesamt gefallen? Was würdet ihr euch für kommende MCU-Filme und -Serien wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!