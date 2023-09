Marvel: Nach 11 Jahren gibt es für ein altbekanntes Problem eine unbeholfene Erklärung

Die Avengers treten nicht in jedem Solo-Film des Marvel Cinematic Universe die Tür ein, um die Welt zu retten. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Im Marvel Cinematic Universe wird in so gut wie jedem Film die Welt oder sogar das Universum gerettet. Doch in ihren persönlichen Solo-Abenteuern sind die Helden oft auf sich alleine gestellt - obwohl es seit dem ersten Avengers-Film eigentlich eine ganze Gruppe gibt, die dabei unter die Arme greifen könnte oder sogar sollte.

Warum tun das die Avengers eigentlich nicht? Elf Jahre nach The Avengers liefert jetzt Marvel eine offizielle Erklärung dafür ab, die aber zugegebenermaßen ein klein wenig zu wünschen übrig lässt. Ob sich Marvel-Fans damit zufriedengeben, muss jeder für sich selbst entscheiden.

Wie Marvel eine alte Debatte zu beenden versucht

Woher kommt die Info? Die offizielle Erklärung dafür, dass die Avengers den ein oder anderen Kampf ihrer Mitglieder auf Leben und Tod aussetzen, liefert Scott Lang (Paul Rudd) in seiner persönlichen Autobiografie Look Out For The Little Guy (via ScreenRant)aus Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Das Buch hat Disney mittlerweile auch in unserem Universum zum Verkauf angeboten (und wurde ganz nebenbei vom Autor Rob Kutner geschrieben).

Was verrät das Buch? Scott Lang zufolge verfolgen er und seine Avengers-Kollegen selbst die Nachrichten, wenn irgendetwas Großes auf der Erde abgeht, was potenziell das Eingreifen der Avengers erfordert. Und dabei achten sie auf eine sogenannte Veränderung auf dem Schlachtfeld , nach der ermittelt wird, ob die Menschheit auch so mit ihrem Wehwehchen klar kommt.

Demnach bekommen die Avengers erst von großen Bedrohungen ihrer Welt mit, wenn sie das in den Nachrichten sehen und entscheiden dann, ob sich der Ausflug dorthin lohnt.

Nach Eternals müsste aus dem indischen Ozean des Marvel Cinematic Universe noch immer ein toter Celestial herausragen. Bisher offenbar kein Thema für die Avengers. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Diese Erklärung bringt natürlich ihre ganz eigenen Probleme mit sich, aber zumindest gibt es mal eine offizielle Stellungnahme im Kanon des Marvel Cinematic Universe dazu. Davor wurde darum eher herumgeschifft, indem zum Beispiel darauf verwiesen wird, dass sich manche Solo-Abenteuer schlichtweg parallel zueinander abspielen.

Allerdings ist das auch nicht immer der Fall und Marvel selbst verstrickte sich bereits in der eigenen Timeline, sodass es diesbezüglich zu Fehlern kam. Mehr dazu könnt ihr bei unseren Kollegen von Filmstarts nachlesen.

Was sonst noch im Marvel Cinematic Universe passiert und auf was für neue Filme und Serien sich Fans in den kommenden Jahren freuen dürfen, könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

Was haltet ihr von der Kanon-Erklärung des Marvel Cinematic Universe, wann und wie die Avengers entscheiden, bei Bedrohungen für die Erde (und das Universum) einzugreifen? Hättet ihr darauf verzichten können oder vielleicht sogar eine bessere Idee dafür? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!