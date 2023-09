Marvel: Nach 6 Jahren soll sich endlich eine sträflich vernachlässigte Post-Credits-Szene auszahlen

Das wird aber auch Zeit! Angeblich darf sich Michael Mando als Mac Cargan a.k.a. The Scorpion im Marvel Cinematic Universe so richtig austoben. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Erinnert ihr euch noch an die Post-Credits-Szene von Spider-Man: Homecoming? Darin wurde Marvel-Fans versprochen, dass es die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft schon bald mit einem neuem Super-Schurken zu tun bekommt: Mac Cargan a.k.a. The Scorpion, der im Film von Michael Mando dargestellt wird.

Doch bis heute - sechs Jahre später - hat sich der Teaser nicht so recht bezahlt gemacht. Und das, obwohl Spider-Man (Tom Holland) gleich zwei weitere Solo-Filme im Marvel Cinematic Universe beschert bekam und darüber hinaus auch in den Kämpfen der Avengers oder in den TV-Serien auf Disney Plus eine Rolle spielte.

Vor allem Fans von Michael Mando, der zum Beispiel in Better Call Saul als Nacho Varga oder auch dem Videospiel Far Cry 3 in der Rolle von Vaas Montenegro brillierte, warten seitdem ungeduldig auf dessen Rückkehr ins MCU. Und wenn wir einem etablierten Branchen-Insider Glauben schenken dürfen, soll die nun tatsächlich anstehen.

Kehrt Michael Mando nach 6 Jahren ins MCU zurück?

MyTimeToShineHello auf X (ehemals Twitter) zufolge steht Michael Mandos richtiger Auftritt als Marvel-Bösewicht Scorpion bevor. Allerdings ist nicht bekannt, wann, in welchem Film und was für einer Kapazität.

Am naheliegendsten wäre natürlich, dass Mando als Cargan im nächsten Solo-Film von Spider-Man auftritt, der zum aktuellen Zeitpunkt noch keinen Kinostart hat. Cargan könnte aber auch in der neuen Daredevil-Serie Born Again mit Charlie Cox eine Rolle spielen.

Wer war nochmal Mac Cargan a.k.a. The Scorpion?

Falls ihr eine kleine Gedächtnisauffrischung braucht: In Homecoming kreuzen sich bereits die Wege von Spider-Man und Mac Gargan. Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft funkt bei einem geplanten Waffendeal zwischen Adrian Toomes (Michael Keaton) und Garcan dazwischen, im Zuge dessen Letzterer schwer verletzt wird und eine böse Narbe im Gesicht davonträgt.

Gargan wird vom FBI verhaftet und wir sehen ihn erst nach dem Ende des Films wieder. In der Post-Credits-Szene von Spider-Man: Homecoming treffen Toomes und Cargan im Gefängnis erneut aufeinander. Dabei verspricht Cargan, auf Rache gegen Spider-Man aus zu sein und dass er dabei von ein paar Freunden unterstützt wird. Seitdem ist es im MCU aber still um The Scorpion geworden.

Abwarten: Natürlich ist Michael Mandos Rückkehr als Scorpion ins Marvel Cinematic Universe nicht offiziell bestätigt und Fans sollten sich nicht zu früh freuen. Der Urheber des Gerücht gilt aber durchaus als vertrauenswürdig, deswegen könnten die Chancen dafür tatsächlich nicht zu schlecht stehen.

Was haltet ihr von dem Gerücht, dass Michael Mando als Mac Cargan ins Marvel Cinematic Universe zurückkehrt? Würdet ihr euch über einen weiteren Auftritt des Schauspielers in der Rolle freuen oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Welcher Bösewicht aus den Marvel-Filmen ist euer bisheriger Favorit? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!