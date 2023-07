Marvel hat eine neue Superheldin, die mit jedem Avenger den Boden aufwischen könnte

Eine Skrull-Heldin zählt mit dem Finale von Secret Invasion zu den mächtigsten Lebewesen des Marvel Cinematic Universe. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Marvel-Fans, aufgepasst: Es gibt eine neue Superheldin im MCU! Und die ist so mächtig, dass sie alle anderen Avenger mit Leichtigkeit in ihre Schranken verweisen könnte. Wer damit gemeint ist? Dafür solltet ihr die Serie Secret Invasion bis zum Ende gesehen haben. Seid ab dieser Stelle also vor gravierenden Spoilern gewarnt!

Natürlich geht es um G'iah (Emilia Clarke) die in der finalen Konfrontation mit Gravik (Kingsley Ben-Adir) zu einem noch stärkeren Super-Skrull wird. Was genau sie so mächtig macht? Ganz einfach: Die DNA der Avengers und einer Handvoll Schurken aus dem Marvel Cinematic Universe.

Damit dürfte G'iah sogar stärker als Captain Marvel, der Hulk und Thor sein. Ob sie auch Wanda Maximoff a.k.a. die Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) schlagen könnte, lässt sich natürlich diskutieren. Doch genau genommen dürfte sie spätestens seit WandaVision und Doctor Strange in the Multiverse of Madness nicht mehr offiziell zu den Avengers gehören.

G'iah (Emilia Clarke) ist jetzt offensichtlich mächtiger als Captain Marvel. Denn sie verfügt nicht nur über ihre eigenen Kräfte, sondern auch viele mehr. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Wie ist G'iah so mächtig geworden?

Und falls gerade über euren Köpfen viele Fragezeichen aufploppen: Secret Invasion enthüllte im Verlauf der Serie, dass Gravik mit einer Maschine dazu in der Lage ist, Superkräfte anderer Wesen auf Skrulls zu übertragen. Dadurch werden sogenannten Super-Skrulls erschaffen.

Im Finale von Secret Invasion überlässt Nick Fury (Samuel L. Jackson) Gravik die DNA der Avengers und Co., trickst den Bösewicht aber gleichzeitig aus. Denn Gravik bekommt es in der letzten Folge nicht mit Fury persönlich zu tun, sondern G'iah, welche die Gestalt des ehemaligen Shield-Directors angenommen hatte.

Welche Kräfte G'iah genau übernommen hat? Wer in der sechsten Folge Secret Invasion genau hinsieht, kann erspähen, von wem die neue Superheldin jetzt genau welche Fähigkeit erlangt hat. Sie hat im wahrsten Sinne des Wortes eine ganze Palette abbekommen, was sie zu einer der mächtigsten Heldinnen des Marvel Cinematic Universe macht:

Abomination

Captain America

Captain Marvel

Chitauri

Corvus Glaive

Cull Obsidian

Drax

Ebony Maw

Extremis

Frost Beast

Gamora

Ghost

Groot

Hulk

Korg

Mantis

Outrider

Proxima Midnight

Thanos

Thor Odinson

Valkyrie

Winter Soldier

Natürlich fehlen ein paar prominente Avengers wie zum Beispiel Tony Stark, James Rhodes, Hawkeye oder Doctor Strange, die genau genommen über keine Superkräfte verfügen (Stephen Strange lernte zum Beispiel, mit Magie umzugehen).

Die Tattoos von Drax (Dave Bautista) sind offenbar ebenfalls Teil seiner DNA. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Wie geht es jetzt mit G’iah weiter?

In den letzten Minuten von Secret Invasion wird G’iah von Sonya Falsworth (Olivia Colman) rekrutiert, um ihr eine Chance zu bieten, den auf der Erde verstreuten Skrulls zu helfen. Dafür bietet Sonya ihr Schutz durch die britische Regierung an.

Ist G'iah zu mächtig für das MCU? Spannend bleibt, ob G’iah wie schon der Hulk, Vision, Thor oder Scarlet Witch nachträglich generft wird. Denn wie schon bei Captain Marvel tut sich mit der absolut übermächtigen G’iah jetzt erneut das Problem auf, welches das MCU schon oft genug geplagt hatte: Jedes Mal, wenn sich die Erde in ernsthafter Gefahr befindet, stellt sich ab sofort die Frage, wo zur Hölle G’iah steckt.

Was haltet ihr von der neuen und absolut übermächtigen Superheldin des Marvel Cinematic Universe? Würdet ihr euch über eine Rückkehr von Emilia Clarke als G’iah freuen oder seid ihr bisher mit dem Charakter nicht so recht warm geworden? Wie gut hat euch Secret Invasion insgesamt gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!